Miloš Říha (Plzeň): „Po dvou porážkách byl začátek z naší strany nervózní a hledali jsme se. Do zápasu nás dostalo první ubráněné oslabení. Zmrazil nás gól na 1:1, ale ve druhé třetině jsme dobře bruslili a zaslouženě jsme vedli. Do třetí jsme ale znovu vstoupili zbytečně ustrašeně. Jsem rád, že se k nám v prodloužení přiklonilo štěstí.“

„Hodně nás zvedly dva góly Michala Vondrky. Nejprve skvělá střela a pak nádherná individuální akce, přestože už měl dlouhé střídání a bylo vidět, že malinko tahá nohy. Bohužel jsme pak neubránili plzeňskou přesilovku, což soupeře posadilo trochu na koně. Navíc jsme inkasovali trochu smolný třetí gól po ztrátě puku a přečíslení, když Hráškovi kotouč propadl do sítě. Nadále platí, že musíme více střílet a tlačit se do branky,“ konstatoval Šenkeřík po druhé třetině.

„První třetina byla hodně vyrovnaná a moc šancí nebylo ani na jedné straně. Oba týmy hrají dobře do obrany. Plzeň je silná ve hře v oslabení, takže jsme toho moc neměli ani v přesilovkách. Musíme se více tlačit do branky a střílet, abychom uspěli,“ zhodnotil úvodní dějství stále ještě zraněný obránce Motoru Petr Šenkeřík.

Hosté byli ale i nadále lepší a ve velké šanci vychytal Jiříčka Hrachovina. Ze strany Jihočechů to nebyla vůbec povedená třetina a nepomohli si ani ve dvou přesilovkách. Navrch měl soupeř.

Premiéru v českobudějovickém dresu si odbyl kanadský obránce Percy, v útoku nahradil oproti minulému zápasu Holce Karabáček. Do hostující branky se opět místo Furcha postavil Palát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.