„Ve starších žácích, když jsem ještě hrál ve Strakonicích, v posledním zápase sezony proti poslednímu týmu, jsem se s trenérem domluvil, že bych chtěl nastoupit v útoku. Byl to vlastně můj poslední zápas za Strakonice před přestupem do Písku. Vyhráli jsme asi devět nula a mně se povedlo ve třetí třetině vstřelit hattrick,“ vzpomíná na svoji zkušenost na pozici útočníka odchovanec strakonického hokeje Richard Kříž, který odpovídal na otázky Deníku.

Kdo vás na zimní stadion v dětství přivedl?

K hokeji mě přivedli rodiče. Starší brácha hrál hokej a já jsem ho odmala sledoval, takže jsem v podstatě neměl na výběr a moje kroky vedly taky na zimák.

Jste odchovancem HC Strakonice. Kdy jste se přesunul do IHC Písek?

Jak správně říkáte, hokejově jsem vyrůstal ve Strakonicích, tam jsem hrál vlastně až do starších žáků. Potom jsem se rozhodoval co dál se školou i hokejově a nabídla se extraliga dorostu v Písku, takže byla jasná volba studium a hokej v Písku.

Proč jste se rozhodl stát se brankářem?

Vlastně ani nevím, jestli jsem se tak sám rozhodl. Ve Strakonicích v nějaké třetí třídě se rozhodovalo, kdo bude brankářem a každý trénink oblékl betony někdo jiný. Jednou přišla řada i na mě a od té doby už jsem v brance zůstal.

Chodíte při hokeji do práce nebo studujete?

Nestuduju, už chodím do práce. Pracuju ve fabrice, která vyrábí turbodmychadla. Jsem v kanceláři v prodejním oddělení, mám na starosti zahraniční obchod. Naštěstí moje práce se dá celkem v klidu skloubit s hokejem ve druhé lize.

Kdo byl, nebo možná je, vaším hokejovým vzorem?

Jako malý jsem chodil každý týden na strakonické áčko, kde jsem hodně vzhlížel k Romanu Špilerovi, který měl v té době fantastickou formu celá léta. Kdybych si měl vybrat jako vzor jednoho brankáře z NHL, bude to určitě Henrik Lundqvist.

Pocházíte ze tří bratrů. Už jste zmínil, že starší bratr hokeji také propadl. Jak je to s mladším sourozencem? Věnuje se sportu?

Starší brácha hrál hokej ve Strakonicích, ale v nějakých osmnácti letech skončil a teď se věnuje sportu už spíše jen rekreačně. Mladší bráška také začal hrát hokej ve Strakonicích, ale v dorostu přestoupil do českobudějovického Motoru, kde působí doteď.

Hokejový brankář IHC Písek Richard KřížZdroj: Deník/ web IHC Písek

Všechny neprofesionální soutěže byly bez výjimky zrušeny. Co vás teď čeká?

Co se týká hokejové budoucnosti, tak jsem předběžně domluvený na pokračování v Písku. A nezbývá než doufat, že příští sezona se v září rozjede a celá dohraje. Jinak se snažím volný čas trávit co nejvíc s rodinou a tak nějak se udržovat v kondici.

V již tedy ukončené sezoně jste odehráli pouze dva zápasy. Vy jste chytal první zápas, váš kolega druhý. Během dvou zápasů jste bohužel inkasovali na můj vkus dost branek. Čím to?

Já jsem nastoupil do zápasu, který jsme vyhráli čtyři tři v prodloužení. Byl to první zápas sezony, a to ještě po čtrnáctidenní karanténě, takže to byl spíš takový oťukávací zápas. A co se týče druhého zápasu, který jsme prohráli sedm devět… To byl přesně takový ten zápas, který jako brankář nikdy nechcete. Hodně gólů, útočníkům tam napadalo úplně všechno. Jednou za čas bohužel takový zápas vždycky přijde a není to nic příjemného.

Říkal jste, že se udržujete v kondici. Chodíte cvičit s činkami nebo spíš běhat? Nebo obojí?

Snažím se udržovat si kondici cvičením, ale je to pro mě těžké. Jsem takový ten typ, co miluje soutěžení. Strašně rád chodím hrát tenis, takže bych nejradši udržoval kondici nějakým individuálním nebo kolektivním sportem. Samotné běhání a cvičení mě až tak moc nebaví.

Určitě jste zaregistroval nedávnou kauzu s telefonem na ledové ploše. Co na to říkáte? Dokáže si danou situaci vysvětlit? Setkal jste se někdy s něčím podobným?

Musím říct, že pro to mám pochopení. Já sám totiž většinou o přestávce mezi třetinami jsem na telefonu a třeba kontroluju výsledky jiných utkání. A úplně si dokážu představit, jak se dotyčný hokejista (Jan Hruška, pozn. red.) při příchodu trenéra do šatny snažil rychle uklidit telefon a nešikovně si ho hodil do kalhot, ze kterých mu při souboji vypadl. Ale osobně jsem se s ničím takovým nesetkal.

Skončila základní část hokejové extraligy. Koho tipujete jako celkového vítěze?

Ač jí nefandím, myslím že to bude pražská Sparta, která má ve svém brankovišti strakonického odchovance Alexandra Saláka.

Sledoval jste výkony českobudějovického Motoru? Komunikoval jste s některými hráči z Budějovic? Bavili jste se o jejich tažení?

Výkony Motoru jsem sledoval, ale to je tak vše. S klukama z Motoru jsem nekomunikoval.

Je tradicí, že hokejoví gólmani mají pomalované přilby. Potrpíte si na hezkém designu vaší helmy? Jak vaše helma vypadá?

Popravdě, na tohle úplně tak nejsem. Dlouhá léta jsem chytal s čistě bílou helmou a teď mám helmu po Jaroslavu Jágrovi, který v Písku dříve chytal. Úplně si na tyhle detaily nepotrpím jako někteří brankáři.

Jaké jsou vaše ambice? Kam byste to chtěl s hokejem dotáhnout?

Cíle na budoucí sezóny jsou jasné. Udělat v Písku konečně nějaký pořádný týmový úspěch. A já osobně bych chtěl u hokeje vydržet co nejdéle. Dokud mi to pracovní povinnosti a zdraví dovolí.