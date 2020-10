Borec se sedmi stovkami startů v NHL si spolu se svým starším bratrem Jiřím a dalšími kamarády vytvořením nového mužstva plní sen, že si spolu mohou na závěr kariéry zahrát.

Premiéra byla pořádně nablýskaná a povedená. Na okresní derby s Hlubokou pozval Martin Hanzal své bývalé parťáky z NHL Radima Vrbatu, Václava Nedorosta a Rostislava Kleslu.

Byla to v Pouzar Centru pořádná show. Hala byla zaplněná, přímý přenos běžel na internetu a komentovali ho Tomáš Zetek spolu s nejlepším extraligovým hráčem Milanem Gulašem.

Domácí potěšil i výsledek. Samson vyhrál přesvědčivě 6:1. „Bylo to super, vyšlo to hezky. Povedlo se to se vším všudy, přestože to s přípravami zápasu kvůli pandemii koronaviru nebylo jednoduché,“ pochvaloval si mladší z bratrské dvojice Hanzalů. „Vyhráli jsme, kluci si to užili a byli spokojeni. Lidem se to také líbilo. Těm, co byli na zimáku, i ostatním, kteří viděli přenos. Na You Tube ho sledovalo deset tisíc diváků, což je na krajský přebor slušné číslo,“ usmívá se.

Hvězdy z NHL byly na ledě pochopitelně znát. „Jsem hrozně rád, že jsme si spolu mohli zahrát alespoň jeden zápas. Radim Vrbata na sobě neměl výstroj dva a půl roku. Ale hokejová chytrost mu zůstala. Vencovi Nedorostovi to pořád jezdí krásně. Možná v koncovce už to není takové, ale bruslí pořád parádně. Všichni jsme si to užili,“ ocenil své parťáky.

Přestože Nedorost býval také centrem, tuto pozici v elitní formaci pochopitelně přenechal kapitánovi týmu Hanzalovi. „Domluvili jsme se, že Venca půjde na křídlo a já budu hrát zezadu,“ vysvětluje bývalý reprezentant, jenž v utkání zaznamenal tři góly a jednu asistenci. „Zahrál jsem si moc dobře. Rychlost už trochu opadává, ale já jsem nikdy zase tak moc velkou neměl,“ směje se.

To byl ale zatím jediný duel, který Hanzal v roli kapitána týmu odehrál. „Měl jsem od svazu i Hluboké schválenou výjimku, abych mohl nastoupit. Kvůli koronaviru se stále ještě hrála NHL a byl jsem tak pořád vázaný smlouvou v Dallasu. Jinak už bych byl volný hráč. Teď NHL skončila, takže si vyřídím transfer a budu moci normálně hrát,“ ujišťuje.

Hanzal se tak dočasně přeorientoval do role trenéra. „Měli jsme naše trenéry nemocné, takže jsme mužstvo vedli s bráchou a Lukášem Chaloupkou,“ přikývne.

Po velkolepé výhře nad Hlubokou ale přišly tři porážky. Nejprve debakl ve Strakonicích 1:10, potom doma porážka s Č. Krumlovem 1:6 a následně prohra 2:5 v Pelhřimově. „Pak už to bylo horší,“ připustí lídr týmu.

Přitom kádr má Samson na krajskou ligu velice slušný. V obraně nastupují Vladimír Sičák, Ivo Kotaška, Kamil Ťoupal nebo Petr Macháček. V útoku František Mrázek či David Nedorost, což jsou všechno hráči, kteří ať už více, nebo méně, okusili extraligu. „Mančaft nemáme špatně poskládaný. Všichni si ale mysleli, že když jsme porazili 6:1 Hlubokou, že už to pak půjde samo. Jenže jsme přijeli do Strakonic a dostali desítku. Postupně jsme si museli především vysvětlit, co vlastně chceme hrát. Byl to od nás takový hurá hokej, což byla největší chyba,“ zdůrazní.

Výkony šly ale postupně zase nahoru. „Zlepšovali jsme se. Poslední zápas v Pelhřimově jsme odehráli ve dvanácti lidech a ještě deset minut před koncem to bylo 2:2. Přitom to je soupeř, který chce hrát na špici tabulky. Jenže když si to začalo sedat a pomalu jsme se do toho dostávali, tak přišel zase koronavirus a přestalo se hrát. Humpolec už nepřijel, protože měl nakažené. Bude to všelijaká sezona,“ dobře ví.

V současné situaci je veškerý sport u nás zmrazen, takže pochopitelně stojí i krajská hokejová liga. „Neděláme vůbec nic. Nemůžeme si jít zahrát, ani zajít do posilovny. Je to nešťastné,“ posteskne si. „Nejhorší je, že není ani žádný výhled do budoucna. Kdyby se řeklo, že budeme měsíc zavření doma a potom se zase začne, tak se člověk kousne a nějak to zvládne. Takhle se ale opatření mění prakticky ze dne na den. Není to dobré,“ uzavírá Hanzal pohlednici z kuchyně hokejistů Samsonu.