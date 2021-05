Nadšená fanynka z Uherského Hradiště, která vlastní hned několik dresů s číslem 68 a ve sbírce má více než dva tisíce hokejových kartiček olympijského vítěze a držitele dvou Stanley Cupů, probrala s jedním z nejlepších hráčů všech dob a současným majitelem Rytířů nejen atmosféru při semifinálovém zápase s Finskem na mistrovství světa 2015 Praze, ale i ruského útočníka Ovečkina či chystanou show Noc s legendou.

„Určitě znáte ten pocit. Motýli v břiše, euforie, tepová frekvence na nejvyšším stupni, touha vykřičet do celého světa, že jste šťastní, protože se vám splnilo to, o čem jste vždycky snili. Já ten pocit zažila. A i když to někomu může připadat banální nebo směšné, zase jsem se cítila jako malá holka o Vánocích. Splnil se mi totiž sen, který jsem měla od svých šesti let,“ vyznává se.

Zatímco mnoha lidem se sen v podobně setkání se slavnou osobností, s životním vzorem či idolem, který je v mnoha směrech ten nejlepší, nikdy nesplnil, bývalá házenkářská brankářka to štěstí měla.

„Každý z nás má jiné koníčky, záliby, jiný životní styl, a tedy i obdivujeme různé lidi. Máme svůj pomyslný žebříček VIP a myslím si, že je hezké mít svůj vzor, ze kterého můžeme čerpat inspiraci, motivovat se jeho životem nebo výkony, kterých dosáhl. Každý z mého okolí ví, že mým sportovním idolem a vzorem od mého mládí je Jaromír Jágr. Proto bylo a stále pro mě je setkání s ním tváří v tvář opravdu silným a nezapomenutelným zážitkem,“ líčí.

Setkání s hvězdným hokejistou odborné referentce Obchodní akademie v Uherském Hradišti zprostředkovala její kamarádka, bývalá spoluhráčka z házené, Eva Čerešňáková.

Bývalá modelka a první Česká vicemiss se nyní věnuje moderování různých společenských akcí a kromě toho současně působí i jako tisková mluvčí a ředitelka komunikace v jedné české bance, která se na začátku sezony 2020/2021 stala hlavním partnerem HC Rytíři Kladno a podpořila tak Jaromíra Jágra a jeho klub na cestě k vytouženému návratu do hokejové Tipsport extraligy.

„Od samého začátku spolupracovala s celým managementem klubu a díky tomu, že se s Jardou zná, tak mohla naplánovat mé vysněné setkání, i když do poslední chvíle nebylo jasné, zda se doopravdy podaří toto setkání uskutečnit,“ vysvětluje s vděkem.

I přes různé peripetie kvůli pandemii koronaviru a přísným hygienickým opatřením to na konci letošní sezony opravdu klaplo. Hlůšková si tak mohla osobně popovídat se svým idolem, nejlepším Evropanem hrajícím v NHL.

„Hned od prvního okamžiku, kdy se po zápase objevil ve dveřích se svojí typickou zimní čepicí, klubovým kulichem na hlavě, v kraťasích a mikině, jsem si říkala, zda se mi to nezdá, že tu stojím vedle jednoho z nejlepších hokejistů naší planety, s naší hokejovou legendou. Svým lehce roztřepaným hlasem jsem se s ním pozdravila a jakmile začal mluvit a já se přidávala, postupně ze mě opadal mírný stres, který však nebyl vůbec potřeba. Jarda byl úplně otevřený k diskuzi a byla jsem mile překvapena z jeho přátelského jednání a také z toho, jak se zaujetím poslouchal, jak jsem se dostala ke sbírání jeho karet a podobně,“ popisuje atmosféru.

Nezapomenutelná pro ni byla každá věta, vtípek či Jágrův typický úsměv. „Pokud bych měla opravdu vypíchnout jeden okamžik z našeho setkání, bude to nejspíše hned ta první chvíle, kdy jsme si podali ruce a poprvé se tak seznámili,“ přiznává.

Hrající majitel Kladna se návštěvě z Moravy věnoval téměř půl hodiny. Témata hovoru byla velmi pestrá a různorodá. „Bavili jsme se takřka o čemkoliv, na co jsme si zrovna vzpomněli a ke všemu jsme si měli co říci. Bylo to fakt neskutečné!“ září.

„Jarda se dozvěděl, že jsem jeho velkou fanynkou a především velkou sběratelkou jeho hokejových dresů, puků a především kartiček. Má sbírka činí kolem dvou tisíc, z toho každá karta je jiná. Toto téma ho velmi zaujalo a začal se s velkým zaujetím vyptávat, jaké různé druhy karet s jeho osobností existují,“ vypráví.

„Dále sám připomněl, že jeho máma v době, kdy hrál v NHL, sbírala také jeho karty, ale zdaleka nemá takový počet. Načež jsem se mu nabídla, že bych mohla nějaké karty s jeho maminkou vyměnit či jí darovat. Tato moje nabídka ho hodně rozesmála,“ vybavuje si zpětně bezprostřední Jágrovu reakci.

Při setkání nezapomněli ani na atmosféru při semifinálovém zápase s Finskem na mistrovství světa 2015 v Praze. „V tomto zápase vstřelil Jarda svůj poslední reprezentační gól a byl to jeho poslední vítězný zápas za reprezentaci a celkově předposlední zápas v jeho reprezentační kariéře,“ ví dobře Hlůšková, která na památném duelu v O2 aréně s manželem nechyběla.

V žebříčku sportovních zážitků patří utkání k nejlepším, které mohla doposud osobně zažít.

„Vyprodaná hala hnala tým naší hokejové reprezentace a „kostka“ nad ledem se při vstřelení jeho vítězného gólu třásla. Právě z tohoto zápasu vzniklo i památné skandování „Jarda je Bůh“, když své ruce po vstřelení branky zvedl nahoru k nebesům,“ uvedla.

Do diskuze s legendárním hokejistou se zapojil také Hlůškové manžel, jenž se ptal Jágra na Alexandra Ovečkina. Ruského kanonýra totiž v minulosti potkal při návštěvě Washingtonu.

„Zajímala mě i chystaná show Noc s legendou – Jaromír Jágr, na níž jsme si s manželem pořídili vstupenky jako dárky k Vánocům. Ptala jsem se, jak to vypadá s realizací tohoto eventu. Bohužel jeho odpověď byla, že prozatím je akce odložena s nejasným náhradním termínem,“ posteskla si sympatická fanynka. „Jarda mi prozradil, že ho nesmírně mrzí, že prozatím není šance tuto akci uskutečnit z důvodu opatření proti pandemii koronaviru, ale slíbil mi, že určitě bude dělat všechno pro to, aby tato akce mohla být realizována,“ přidává.

Jako památku na vzácné setkání si domů odnesla podepsané sběratelské artefakty. Jágr ochotně podepsal „svůj“ dres Philadelphia Flyers, za kterou nastupoval v sezoně 2011/2012. „Prozradil mi, že to byl jeho oblíbený dres, že se mu vždycky líbily barvy tohoto klubu,“ říká.

Autogram pak jeden z nejlepších hokejistů všech dob zvěčnil také na vybrané karty a kšiltovku týmu Pittsburgh Penguins, který ho v roce 1990 draftoval a s nímž dvakrát vyhrál Stanley Cup.

Nyní ale člen Triple Gold Clubu, jenž sdružuje hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové soutěže – Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa, nastupuje v Kladně. Týmu, jemuž šéfuje z pozice majitele, pomohl k návratu do extraligy.

„Finálovou sérii jsem samozřejmě sledovala. Jak všichni víme, do posledního zápasu si pokaždé soupeř odvážel cenné vítězství ze stadionu domácího celku. Jsem ráda, že v sedmém finále se to konečně prolomilo a postup do extraligy mohlo na svém domácí ledě za podpory hrstky svých fanoušků slavit Kladno. Za postup Kladna do extraligy jsem velmi ráda, nejenom z důvodu toho, že za tým hraje Jaromír Jágr či Tomáš Plekanec, ale i z toho důvodu, že Kladno vždycky bývalo kolébkou skvělých hokejistů a právem si zaslouží návrat mezi českou hokejovou elitu,“ je přesvědčená.

Podle Hlůškové může Jágr hrát nejvyšší soutěž ještě pár let. „Pokud by mělo záležet na oddanosti ke sportu, tak Jarda bude hrát do posledních sil, které mu budou zbývat,“ míní.

„Uvědomuje si, že je jedním z hokejistů, díky kterému budou lidé vyprodávat zimní stadiony, protože každý touží vidět na vlastní oči olympijského šampiona, dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru a také mistra světa. Toho, který je držitelem spousta rekordů v NHL a jako málokdo se může těmito skalpy pyšnit. Z tohoto důvodu to ale Jarda nehraje! Kolikrát sám řekl, že nehraje na rekordy, ale že hraje vždy pro úspěch celého týmu. A v tomto mu věřím. Je to týmový hráč a nejen, že střílí góly, ale také umí na ně parádně nahrávat, jako tomu bylo i v sedmém rozhodujícím finálovém zápase proti Jihlavě o postup do extraligy,“ pokračuje.

Sama si zlatá léta českého hokeje pamatuje do detailu. „I když patřím mezi mladou generaci, vybavuji si přesně ty momenty, kdy Češi dobývali zlato na světových šampionátech či zlato v Naganu, jak jsme sedávali před televizními obrazovkami a prožívali jsme každý souboj u mantinelu. Jako malí jsme si pak hráli na Jágry, Straky nebo Dopity. Z tohoto pohledu mě dnes mrzí to, že když byl tehdy Jarda oslavován a všemi vyzdvihován, tak v dnešní době se najdou takoví lidé a především ti praví kritici „z pohovky“, kteří by bezesporu už rádi viděli Jardu věšet hokejové brusle na hřebík,“ říká.

„Z hlediska věku to lze chápat, ale i tak si myslím, že Jarda má pořád ještě dost sil na to ukazovat svůj hokejový um. A nejde tu jen o to, být platný na ledě, ale i předávat cenné rady přímo na ledě či na střídačce svým spoluhráčům, kteří jsou mnohdy o generaci mladší. Mít za svého soupeře či spoluhráče takového hráče, jakým je Jaromír Jágr, je stále velkou motivací pro všechny hokejisty, aby se neustále zlepšovali ve své hře. Alespoň já si to tak myslím,“ prohlásila.

„Podle mě je také důležité se nevzdávat a bojovat za každé situace, nejenom ve sportu, ale i celkově v životě a toto mě naučil také sport z doby, kdy jsem se aktivně věnovala házené. Teď se již držím hesla: „Věrný fanoušek fandí za každého stavu!“ A já budu Jardovi Jágrovi fandit do jeho poslední odehrané minuty, kterou stráví na ledě!“ tvrdí.

A pokud to půjde, ráda by svůj idol viděla v příští extraligové sezoně naživo na některém ze zimních stadionů. „Chci žasnout nad jeho herním stylem, typickým krytím puku a dále i nad jeho parádními góly, jelikož tyto pohledy se nikdy neomrzí. Navíc nikdo neví, kdy Jarda odehraje svůj poslední zápas v životě a je potřeba ještě využít těchto momentů, kdy je možné naši hokejovou legendu vidět stále hrát na našich zimních stadionech,“ zakončuje svůj příběh Hlůšková.

Závěrem dodává, že si váží veliké podpory rodiny, svého manžela Broňka, který ji většinou doprovází na všechny takové sportovní akce a je jí velkou oporou při těchto výjezdech za nezapomenutelnými sportovními zážitky. „Jsem ráda, že s ním můžu tyto zážitky prožívat a sdílet,“ dodává.