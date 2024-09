Tou největší je, že město co by majitel haly významně zainvestoval do internetového připojení na stadionu, a každý fanoušek se teď pohodlně a bez hesla může připojit k veřejné Wi-Fi síti, která má dostatečnou kapacitu. „A právě lepší připojení přináší i další pozitivní novinky,“ říká marketingový ředitel Motoru Tomáš Kučera. „Nová volně přístupná Wi-Fi v Budvar aréně nese název Starnet WiFi Free a budete díky ní moci využívat všech služeb, které nabízíme on-line, ale samozřejmě můžete sledovat či vyřizovat všechny další věci, které jste zvyklí na internetu dělat,“ doplňuje.

Zlepšené připojení přináší i další benefity. Bufety v hale mohou díky novému internetovému připojení konečně nabízet i možnost platby kartou. Možné to bude v bufetech v tribunách B, C a D. Jediné omezení této platby je ohledně zálohovaného kelímku, ten bude nutné zaplatit zvlášť hotově. Pokud hotovost mít nebudete, bude vám nápoj vydán do jednorázového kelímku.

Budvar aréna má značně omezenou kapacitu bufetů, v rámci zrychlení výdeje tak provozovatel přistoupil k tomu, že každý bufet bude mít pouze jeden druh piva, aby bylo možné čepovat ho okamžitě, bez čekání na objednávku. Fandové si tak už dopředu musí vybrat, který bufet navštíví, pokud mají konkrétní požadavek na druh piva.

Novým partnerem klubu se stala společnost Kofola, což znamená mimo jiné i to, že ve vnitřních bufetech bude k dispozici čepovaná Kofola i malinovka. Provozovatel občerstvení vyslyšel i požadavek na křen a kozí rohy ke klobásám. K dispozici budou za o něco vyšší cenu ve venkovních bufetech na parkovišti a u letního kina.

Novinkou Kofola křen i kozí rohy

V říjnu přibude na parkovišti před Budvar arénou ještě jedna velmi pozitivní věc ohledně občerstvení. Dalším zvýšením kapacity občerstvení bude navíc foodtruck, který bude nabízet kromě běžného sortimentu i mnohé další dobroty.

„Změny samozřejmě znamenají i to, že všichni lidé, kteří vás v bufetech budou obsluhovat, musí nový systém prodeje vstřebat. Buďte prosím minimálně zpočátku trpěliví, jakmile se systém zajede, určitě to bude znamenat zvýšení vašeho komfortu. V nové sezoně budou pokračovat i roznosy sličných pivonošek, kterých bude na každém zápase až osm a měly by být díky využívání beerjetu ještě rychlejší. Pečlivě také vyhodnocujte využití bufetů. Dle obecných zkušeností je z vnitřních bufetů nejméně vytížený ten v tribuně D. Věříme, že všechny vyjmenované změny vám ještě zpříjemní zážitek z hokeje,“ vzkazuje Kučera.