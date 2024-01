Konečně zabrali a začínají stahovat ztrátu na na své soupeře. Hokejoví junioři Banes Motoru České Budějovice porazili ve 14. kole skupiny o účast v extraligovém play off Zlín přesvědčivě 6:1 a ze sestupové osmé příčky ve skupině ztrácejí právě na předposlední Berany už jenom pět bodů.

Richard Pitel dává v přesilovce pátý gól juniorů Motoru v utkání se Zlínem (6:1). | Video: Deník/ Pavel Kortus

Vzhledem k postavení obou soupeřů v tabulce se jednalo o mimořádně důležitý zápas. „Pro zbytek sezony je pro nás důležitý každý zápas,“ namítne jeden z dvojice trenérů českobudějovický juniorů Zdeněk Kutlák. „Kluci k utkání parádně přistoupili. Hráli jsme zodpovědně celých šedesát minut, napadaly nám tam góly a podržel nás brankář. Jsou to pro nás extrémně důležité tři body,“ souhlasí.

Po špatném vstupu do skupiny o postup do play off dokázali mladí Jihočeši bodovat už ve čtvrtém z posledních pěti utkání. „Nechtěl bych hodnotit, jestli už se mužstvo podařilo nakopnout. Hlavně ale doufám, že kluci věří tomu, co jim říkáme. Náš hokej vypadá čím dál tím lépe, což nás těší nejvíce,“ konstatuje.

Kutlák se svým kolegou Davidem Vrbatou jsou u mužstva právě pět zápasů, když opustili dorost Motoru, který si zajistil postup do skupiny o pořadí pro play off extraligy, a nahradili u juniorky trojici Skuhrovec, Györi a Kotrla. „S touhle změnou jsme nepočítali a ani ji nikdo nečekal,“ připouští bývalý vicemistr světa z roku 2006 v Rize. „S dorostem jsme měli sezonu velmi dobře rozehranou a podařilo se nám postoupit do lepší extraligové skupiny. V juniorce se ale navršily problémy a asi jí bylo třeba dát nový impulz. Přišel s tím za námi manažer mládeže v klubu Venca Nedorost a my jsme kývli. Budeme doufat, že tato mise dopadne úspěšně,“ věří.

Nějaké překotné změny se v probíhající sezoně dělat nedaly. „Ale je fakt, že některé věci jsme začali dělat trochu jinak. Hlavně je to však o hráčích a jejich nastavení. Jsou to dobří hokejisté, jenom to chce poctivý přístup a pokoru,“ zdůrazní.

Klub se snaží udělat pro záchranu juniorů maximum. Přivedl i dvě nové tváře. „Venca Nedorost na této stránce výrazně zapracoval a odvedl výbornou práci. Z Pardubic přišel Radek Tomas a z Jihlavy Ukrajinec Ilarion Kuprijanov,“ konkretizuje. O obě posily byly skutečně vidět, Tomas zaznamenal proti Zlínu dva body, Kuprijanov dokonce čtyři. „Budu doufat, že jsme na lepší cestě, ale jsme u týmu teprve krátce na to, abych to mohl nějak hodnotit,“ nechce předbíhat.

Banes Motor ČB – Zlín 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Kuprijanov (Putz, Bystřický), 19. Tomas (Pitel, Kusak), 22. Kuprijanov (Putz, Humeník), 26. Putz (Kuprijanov, Tomas), 37. Pitel (Kříž, Humeník), 48. Humeník (Kuprijanov, Hoch) – 16. Pilát (Čechmánek, Laciga). Rozhodčí: Svoboda, Hucl – Malý, Tuháček. Vyloučení: 3:6, využití: 3:1. Diváci: 120. Střely na branku: 35:24.