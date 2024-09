S nejvyšším rozpočtem v historii klubu ve výši 128 milionů korun a cílem postoupit do extraligového semifinále vstupují hokejisté Banes Motoru České Budějovice do letošní sezony. Vedení klubu o tom informovalo na předsezónní tiskové konferenci, která proběhla v budově Krajského úřadu. Ve čtvrtek čeká Jihočechy v Soběslavi generálka proti Plzni (17:30), do nejvyšší soutěže vstoupí ve středu 18. září domácím zápasem s Karlovými Vary (17:30).

Oproti loňskému ročníku nedošlo k žádné změně v realizačním týmu, pouze kondičního trenéra Josefa Žáčka doplnil Miloš Moravec. Zato hráčský kádr zaznamenal řadu změn. Odešli brankář Hrachovina, obránci Gulaši, Hovorka a Štich, útočné řady opustili Simon a Vopelka. Naopak novými tvářemi jsou brankář Klouček, obránci Bukač, Kubíček, Piegl a Reilly, útočnou vozbu posílili Kašlík, Kovařčík a Olesen.

Uplynulá sezona byla úspěšná nejen po sportovní stránce (Motor došel až do čtvrtfinále extraligového play off, ve kterém vypadl v sedmi zápasech s pozdějším mistrem z Třince), ale i z ekonomického pohledu. „Výnosy činily 125 milionů korun, náklady o dva méně, takže sezonu jsme zakončili v plusu,“ pochvaloval si generální manažer Stanislav Bednařík. Jak už bylo řečeno, pro příští sezonu by měl rozpočet činit 128 milionů korun, což je nejvíce v historii klubu.

Vyšší než před rokem touhle dobou je také počet vydaných permanentek. „K dnešnímu dni je vydáno 4476 permanentek, což je zhruba o 150 kusů více než loni touhle dobrou,“ přikývne Bednařík.

Sportovní cíl pro nadcházející ročník deklaroval sportovní manažer Jiří Novotný. „Určitě nebudeme vyhlašovat, že chceme vyhrát titul. I když uděláme maximum, aby se nám to povedlo,“ usměje se. „Každopádně chceme být lepší než loni a naším cílem je postup do semifinále,“ konkretizuje.

V přípravě se mužstvo převážně utkávalo s kvalitními zahraničními soupeři, zatím pět zápasů vyhrálo a tři prohrálo. „Všechno si to teprve sedá, ale kluci znají své role. Podoba kádru je zhruba taková, jakou jsme si představovali,“ ujistí trenér Ladislav Čihák. „Hlavně jsme rádi, že nám klub umožnil tak kvalitní přípravu. Především turnaj u nás a ve Švýcarsku pro nás byly velký přínosem,“ neskrývá.

V přípravných zápasech odchytali porci zápasů napůl Jan Strmeň a Milan Klouček. „Víme, kdo začne sezonu v brance, ale ještě vám to neprozradím,“ zůstal kouč tajemný.

Kádr ještě úplně uzavřený není. „Máme v hlavě ještě dvě jména, zatím ale nechceme nic prozrazovat. I vzhledem k možné spolupráci s Táborem ovšem nějaký ten příchod ještě plánujeme,“ připustil Novotný.

Problém by nastal, pokud by se Motor skutečně dostal do semifinále play off. V dubnu příštího roku totiž bude Budvar aréna hostit mistrovství světa žen a Jihočeši tak přijdou o domácí prostředí. Ve hře jsou pro tento případ tři varianty: pražská O2 arena, Tábor a nebo stadion některého z extraligových klubů, které už v té době budou mít po sezoně.

Novinkou také je, že po dlouhých čtyřech letech a poprvé od posledního postupu bude Motor hrát doma ve žlutých dresech. Stane se tak vůbec poprvé v historii české extraligy a po více než třech dekádách v nejvyšší soutěži.