Po čtyřech letech se vrátil tam, kde to dobře zná. Gólman Milan Klouček (26 let) zažil s hokejisty Motoru postup do extraligy. Poté se vrátil domů do Pardubic, zbytek minulé sezony dochytával v Plzni a nyní je zpět na jihu Čech, kde vytvořil dvojici se svým tehdejším parťákem Janem Strmeněm. V těchto dnech polyká celý tým náročné dávky na kondičním soustředění ve Frymburku, odkud se dnes vrací domů.

Hokejisté Motoru vybíhají na Svatou Martu u Frymburku, gólman Milan Klouček mezi nimi nemohl chybět. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jak se vám běhalo do kopců v okolí Frymburku?

Nějaké ty kopečky a dřina k soustředění patří, s tím se počítá. Každý z nás už si tím prošel. Aspoň se naruší takový ten stereotyp, že jsme každý den na zimáku, a vypadneme někam jinam. Je to něco jiného, i když většina z nás už ve Frymburku byla a prostředí tady zná. Ale je fajn, že jsou tady s námi i kluci, kteří s námi normálně netrénují a mají individuální přípravu. Jako třeba Milanové Gulaš a Doudera. Utuží se tady parta a je to super.

Nemívají gólmani v této fázi přípravy gólmani jinou tréninkovou náplň než zbytek týmu?

Už se to posunulo do takové fáze, že ne. Prakticky všechno děláme s týmem. To přijde až v sezoně, že budeme mít navíc naše gólmanské tréninky. Hlavně pak na ledě, tam to bude důležité.

Potřebují mít i brankáři pořádnou fyzičku?

Stoprocentně. Fyzičku potřebujeme možná i více než hráči, protože jsme na ledě celých šedesát minut. Když pak přijde přesilovka soupeře pět na tři a člověk lítá v brance z jedné strany na druhou, tak je třeba mít kondici, abyste se mohli soustředit jenom na puk. Fyzička je nedílná součást gólmanské výbavy.

Jak to bylo s vaším příchodem do Budějovic?

Chtěl jsem udělat nějakou změnu a zkusit něco jiného. Tajně jsem doufal, že se Budějovice ozvou, což se nakonec také stalo. Jsem obrovsky rád, že mi daly důvěru. Budu se snažit ji splatit.

Jak jste vnímal, když jste už měl v Motoru podepsanou smlouvu a v play off se rozchytal Dominik Hrachovina k výborným výkonům?

Na play off jsem se díval, kluky jsem sledoval a přál jsem jim postup. Hráli výborně. Hrášek chytal perfektně, ale já jsem měl v Motoru už podepsanou smlouvu a nic jsem si nepřipouštěl. Normálně jsem se připravoval s tím, že budu v Budějovicích, a pak jsem se sem i přestěhoval.

Hrál ve vašem příchodu do Motoru i fakt, že vaším gólmanským parťákem bude opět Jan Strmeň, se kterým jste vytvořili harmonickou dvojici už v postupové sezoně?

Určitě bylo plus, že tady budu s Honzíkem. To je bezproblémový kluk, se kterým nemá problém nikdo. Klapalo nám to, když jsme tady byli spolu. Věřím, že si to přeneseme i do nadcházející sezony, tým se o nás bude moct opřít a budeme vyhrávat zápasy. Proto jsem tady.

Platí stále ještě u hokejových gólmanů rozdělení na jedničku a dvojku? Pro vás to v Pardubicích asi platilo, protože tam jste se přes Romana Willa do branky moc nedostával. Tady ale půjdete s Honzou Strmeněm do sezony jako vyrovnaná dvojice?

Samozřejmě bude záležet na tom, jak se komu bude dařit, a podle toho se budou trenéři rozhodovat. Je potřeba, aby se tým mohl spolehnout na oba gólmany. V Pardubicích byl Roman Will, což je podle mého nejlepší gólman v extralize. Tam jsme fungovali jako jednička a dvojka. Pořád jsem se ale snažil být připravený, kdyby přišla šance, tak abych ji využil co nejlépe. Samozřejmě je to těžší, když se nějaký týden nedostanete do branky. Vždycky jsem se však snažil odevzdat maximum. Teď jsem v Motoru a je logické, že budu chtít být v brance co nejvíce.

Jaké jsou vaše vzpomínky na postupovou sezonu 2019 – 2020?

Jenom ty nejlepší. Byla to fakt jízda. Vzpomínám na trenéra pana Prospala a výbornou partou, kterou jsme měli. Pan Prospal nám říkal, ať si to užíváme, protože něco podobného se může stát také třeba jen jednou za život. Přišel jsem s cílem vrátit extraligu do Budějovic, což jsme splnili, i když konec byl kvůli covidu takový všelijaký.

Když teď vidíte, jak náš národní tým slaví titul mistra světa, nemrzí vás trochu, že jste o podobné zážitky kvůli covidu přišli?

To mě mrzelo. Strašně rád bych chtěl také něco velkého vyhrát a užít si naplno oslavy. Ale cíl jsme splnili a myslím, že jsme se právem posunuli do extraligy. Měli jsme nějakých čtyřicet bodů náskok a i ostatní kluby nám daly zapravdu, že i když se nemohlo hrát play off, tak jsme šli do extraligy. A jsem rád, že jsou v ní Budějovice dodnes. Za mě tam jednoznačně patří.

Za čtyři roky došlo ke změně také ve vašem osobním životě, na jihu Čech budete s rodinou a hlavně malou dcerkou. Změnilo vás, že jste se stal otcem?

Nemyslím si, že bych byl úplně jiný člověk, ale změna tam určitě je. Už tolik nemyslím na hokej. Když přijdu domů, tak mám jiné starosti. Pomáhá mi to vyčistit hlavu. Jsem takový, že o hokeji hodně přemýšlím. Někdy až moc. Řeším detaily, což je někdy dobré, ale občas je to až na škodu. Teď přijdu domů a mám jiné starosti. V tom je ta největší změna.