Mrzela ho laciná branka, na na kterou soupeři jeho tým prakticky sám nahrál už ve čtvrté minutě zápasu. „Brzy jsme inkasovali gólem prakticky z ničeho. Druhou branku jsme dostali v přesilovce pět na tři, což se dá přijmout. Za stavu 1:2, kdy jsme měli vynikající pasáž a byli jsme v tlaku, tak podobně jako s Brnem z ojedinělé akce dostaneme gól. S takhle silnými soupeři, pokud ztrácíte dva góly, tak už je to těžké. Samozřejmě se to dá vyrovnat, ale Kärpät je natolik kvalitní tým, že už jsme se k němu výsledkově nepřitáhli,“ konstatuje.

Kvalita soupeře byla skutečně vysoká, Hanzlík si ale nemyslí, že by se v přípravě Motoru jednalo o úplně nejkvalitnějšího protivníka. „Bylo to srovnatelné s dalším finským týmem Kouvolou, se kterou jsme hráli předtím, a na stejnou úroveň bych dal i Salcburk, který mě hodně překvapil,“ pokusil se Hanzlík porovnat kvalitu soupeřů v přípravě.

Z Finska dorazila velká kvalita, Motor doma podlehl v přípravě Kärpätu Oulu

Finové se výborně pohybovali a napadáním dělali Jihočechům značné problémy. „Myslím, že jsme se soupeři bruslařsky vyrovnali,“ oponuje asistent. „Samozřejmě byly pasáže, kdy hrál soupeř v našem obranném pásmu. Ale stejně tak to bylo i opačně. V čem jsme zaostávali, byla vhazování při našich přesilovkách v útočném pásmu. To jsou detaily, které laik možná nevidí, v mozaice zápasu je to však důležité. Při přesilovce je třeba udržet se v soupeřově třetině, a ne, že tam minutu jenom zajíždíme,“ namítne.

Některé fauly domácích se zdály zbytečné, ale to Hanzlíkovi tolik nevadilo. „Kluci je udělali v přemíře snahy. Ale jasně, bylo to zbytečné a kontrola svého chování by měla být lepší. Nikdo to ale neudělal úmyslně,“ dodá.

Kromě zraněných obránců Romana Vráblíka s Davidem Štichem chyběl i první centr Lukáš Pech, jenž nedohrál předcházející utkání s Lincem. „Má lehčí zranění, jinak by rozhodně hrál,“ ujistí.