Finové před třemi tisícovkami fanoušků ukázali, proč patří k absolutní evropské špičce. Výborné bruslení, dobrý přechod středního pásma, důraz v osobních soubojích, jistota v brance v podobě gólmana Westerholma i produktivita v koncovce. Výsledkem bylo poměrně jednoznačné vítězství celku ze severu Evropy. „Soupeř byl mimořádně kvalitní. Minimálně na úrovni švýcarských týmů, se kterými jsme hráli minulý týden. Možná ještě trošku lepší,“ ocenil i asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík. „Finský hokej je skvělý a Kärpät je tým ze špičky tabulky. Věděli jsme, že budou výborní. Byla to pro nás další skvělá konfrontace s jedním z nejlepších celků v Evropě. Pro naše kluky to byla obrovská zkušenost. Máme na čem pracovat,“ dobře ví.

S výkonem svého týmu ale moc spokojený nebyl. „Měli jsme špatný vstup do utkání i do jednotlivých třetin. Přestože jsme na to upozorňovali, tak nás soupeř zamkl hned při prvním střídání. Stejně jako v předcházejících zápasech střídáme lepší pasáže s horšími. Na můj vkus je proti nám až moc šancí. Defenzivní stránka naší hry není dobrá, děláme až takové dětské chyby, po kterých se soupeři dostávají do velkého množství šancí. V závěru už jsme honili výsledek a z nějaké přehnané snahy o ofenzivu nám hosté často jezdili dva na jednoho. Nějaké šance si vypracujeme, ale vzadu to není dobré,“ uvědomuje si. „Nepředvedli jsme úplně dobrý výkon,“ dodá.

V sobotu se Motor střetne v závěrečném utkání turnaje s úřadujícím mistrem Německa Eisbärenem Berlín (17). „Je to nejúspěšnější německý tým poslední doby, který vyhrává jejich domácí soutěž relativně pravidelně. V kádru mají několik Kanaďanů. Není důvod si myslet, že to nebude skvělý tým,“ zdůrazní Hanzlík.