Ve 44. kole Tipsport extraligy prohráli hokejisté Banes Motoru v retro duelu s Kometou Brno 1:2 a důležité body v boji o elitní čtyřku tak nezískali. Další zápas odehrají v pátek ve Vítkovicích (17:30).

Hokejisté Banes Motoru nastoupili proti Kometě ve slušivých retro dresech. Na snímku jsou zleva Jan Štencel, Jáchym Kondelík a brankář Dominik Hrachovina. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Motor uctil své první mládežnické mistry republiky dorostence z roku 1964 a nastoupil v zelených replikách tehdejších dresů. Před zápasem byli oceněni tehdejší šampioni. Do domácí sestavy se vrátil uzdravený kapitán Gulaš a po dlouhodobém výpadku také zkušený matador Pech. Naopak ze zdravotních důvodů vypadli Pýcha a Simon. Do branky se postavil Hrachovina. V novinářském boxu seděl skaut Detroitu Jiří Fischer, jenž přijel sledovat zřejmě obránce Mikuláše Hovorku.

Pro oba soupeře šlo o velice důležitý zápas, přesto se hrál v první třetině svižný hokej nijak nesvázaný taktikou, i když se zaplněná hala gólu nedočkala.

První velkou šanci zápasu měli hosté, proti střele Mosese se však Hrachovina skvěle přemístil k tyči. Ale aktivnější byl Motor (první dějství vyhrál na střely na branku 12:5). Na druhé straně měli dobré příležitosti Valský a především Harris, ale také Furch byl na místě.

Zatímco první třetina patřila Jihočešechů, prostřední dějství se odehrávalo v režii hostí. Ekrt ještě v gólovce v dobré pozici branku netrefil, ale v polovině zápasu přišly dva slepené góly brněnského kapitána Zaťoviče.

Nejprve v přesilovce tečoval Ščotkovu střelu od modré a ani neminutu poté využil zblízka přihrávku Fleka, který sebral kotouč českobudějovickému obránci Štenclovi.

Úspěšný střelec pak dokonce mohl ve vlastní oslabení završit hattrick, ale jeho pokus o blafák Hrachovina vystihl.

Až krátce před druhou sirénou přišli ke slovu také domácí. V početní výhodě nabil Štencel Kubíkovi a ten se trefil náramně bombou pod horní tyč – 1:2.

V závěrečné části přežil Motor sólo Ďalogy, při kterém se zaskvěl Hrachovina. A pak začali tlačit domácí. Závar po Beránkově akci ale brankou neskončil. Při Gulašově střele do boční sítě už diváci předčasně jásali a brankou neskončil ani následný pokus Kondelíka o zasunutí puku za čáru po objetí branky. Vylouženou šanci Kubíka pak vychytal Furch.

Dvě minuty před koncem sáhla domácí střídačka k power play. Ordošova možnost doslova volala po gólu, leč Furch zakročil a Kometa už si hodně důležité tři body pohlídala.

Branky a nahrávky: 40. Kubík (Štencel, Gulaš) – 31. Zaťovič (Ščotka, Flek), 32. Zaťovič (Flek, Cingel). Vyloučení: 4:4, využití: 1:1. Rozhodčí: Šír, Cabák – Lhotský, Hynek. Diváci: 6307.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Štich – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, F. Přikryl – Valský, M. Hanzl, Toman – Vopelka, Pech, M. Beránek. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Kometa: Furch – Gazda, Ďaloga, Moro, Ščotka, Holland, Kaňák, Osburn – Flek, Cingel, Zaťovič – Kos, Kollár, Kr. Pospíšil – Moses, A. Zbořil, Okál – Kohout, Ekrt, Vincour. Trenéři Modrý, Horáček a Otoupalík.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Zápas bych rozdělil na dvě části. Do stavu 2:0 pro soupeře nám chyběla fyzická složka, neměli jsme pohyb. Od poloviny zápasu už to bylo v pořádku, i když nám hosté po několik chybách odjeli. K první čtyřce se vždycky přiblížíme, ale v důležitých zápasech nám pořád něco chybí. Ať už je to zkušenost, nebo hokejovost.“

Jiří Otoupalík (Kometa): „Jsme velice spokojeni. Utkání jsme odmakali, dobojovali. Bylo to podpořené velice dobrým výkonem celého mužstva a především brankáře Furcha. Za tři body jsme moc rádi.“