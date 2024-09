Vstoupil podruhé do téže řeky. Pardubický rodák gólman Milan Klouček (26 let) zažil v dresu Motoru postup do extraligy v covidové sezoně, která skončila bez play off a jakýchkoliv oslav. Před letošním ročníkem se na jih Čech vrátil už jako zkušený brankář, který chce vytvořit s kolegou Janem Strmeněm hodně kvalitní dvojici.

Zatím se oba gólmani v českobudějovické brance střídají po dvou zápasech. Pokud budou trenéři v této rotaci pokračovat, měl by Klouček nastoupit ve čtvrtek ve šlágru proti Spartě Praha (17:30).

Jste Pardubák, ale jako místo narození máte uvedený Hradec Králové. Jak se to přihodilo?

Já to tedy moc nezmiňuji, skutečně jsem se však narodil v Hradci (smích). Ale jsem Pardubák. Je to takový paradox, že jsme z Pardubic, ale já jsem se narodil v Hradci a moje sestra v Chrudimi. Ani nevím, proč to tak bylo. Nikdy jsem se na to neptal. V Hradci je asi lepší porodnice. Moje dcera je narozená také v Hradci.

Pardubák se ale má narodit v Pardubicích, nebo kdekoliv jinde než v Hradci. Je to tak?

Já to tak neberu. Jsem Pardubák, i když jsem se narodil v Hradci. Neznamená to, že bych měl mít s Hradcem něco jiného společného. Určitě nejsem Hradečák (úsměv).

Je rivalita mezi oběma městy skutečně tak velká, jak se občas hovoří?

Rivalita tam byla vždycky. Už když jsme proti sobě hrávali v mladších žácích, tak to bývalo mezi rodiči docela vyhrocené. Ale v Hradci mám i plno kamarádů. Rivalita je hlavně mezi fanoušky. Mezi hráči je to také speciální, ale fanoušci to prožívají možná ještě více než my.

V mládí jste hrával fotbal i hokej, ale jeden z rozhodujících faktorů pro vás bylo, že Pardubice jsou hokejové město. Vnímáte však, že i pardubický fotbal šel nahoru a dostal se až do nejvyšší soutěže?

Samozřejmě jsme to vnímali, protože fotbalový stadion vyrostl hned vedle hokejového. Je pěkný a k Pardubicím sedí. Věřím, že se fotbalu bude dařit stejně jako hokeji, a lidi si na něj najdou cestu.

Když jsme u stadionu, do tří let by měla v Pardubicích vyrůst zbrusu nová multifunkční, ale hlavně hokejová aréna. Láká vás si v ní zachytat?

Víme o tom a uvidíme, kdy aréna vyroste. Jsem zvědavý, jestli se to panu Dědkovi povede. Určitě by to bylo plus pro celý český hokej. A bylo by možné tam pořádat i jiné sportovní a kulturní akce. Byl by to výborný počin pro celou republiku.

Chytal jste doma v Pardubicích až do svých jednadvaceti let, kdy jste zamířil na hostování právě do Motoru. Chtěl jste zkusit něco nového, nebo proč jste tenkrát z Dynama odcházel?

Domluvili jsme se s klubem i mým agentem, že by to chtělo nějakou změnu. Abych šel někam, kde bych měl větší vytížení. To se v Motoru povedlo, užil jsem si to tady s Honzou Strmeněm a na tu sezonu vzpomínám strašně rád. Vyhrávali jsme a získal jsem vítěznou mentalitu. Doufám, že nadcházející sezona bude také úspěšná.

Byla to vaše zatím nejlepší sezona v kariéře?

Co se týká týmového hlediska, tak určitě. A z osobního hlediska asi také. Splnili jsme cíl, kvůli kterému jsem sem šel, což byl postup do extraligy. I když jsme bohužel nehráli play off. Ale tím, jak jsme v sezoně dominovali, jsme si postup zasloužili. V play off člověk nikdy neví, ale troufám si tvrdit, že tenkrát by nás čtyřikrát nikdo neporazil.

Ale byla to hrozná škoda kvůli oslavám, na které tady fanoušci čekali dlouhých sedm let. Souhlasíte?

Určitě. Na to jsem se hrozně těšil. Strašně jsem chtěl něco vyhrát a být s pohárem na náměstí. O to jsme přišli, což byla škoda. Ten hlavní cíl, kvůli kterému jsme tady byli, se nám však splnit podařilo.

Motor hodně stál o to, abyste v klubu zůstal i pro první extraligovou sezonu. Nebyla tehdy vůle ze strany Pardubic, aby vás uvolnily i na další sezonu?

Do Budějovic jsem šel na sezonu na hostování s tím, že jsem rovnou podepisoval návrat do Pardubic. Vím, že ze strany Motoru o mě byl zájem, za to jsem byl rád, ale Pardubice řekly ne, takže jsem se vracel zpátky.

V Pardubicích jste měli hlavně v posledních dvou sezonách extrémně nabitý tým, byl jste doma, ale zase jste se těžko dostával do branky. Nebyla to tak trochu zlatá klec?

Byl jsem většinou jako dvojka v áčku, ale kompletně jeden ročník jsem také strávil v béčku v první lize. Tam jsem odchytal přes čtyřicet zápasů, což pro mě bylo asi nejvíc v dospělém hokeji. To bylo slušné vytížení. Loni jsem toho moc neodehrál. Naštěstí jsem dostal párkrát šanci alespoň v Lize mistrů a na Spengler Cupu. V extralize toho ale tolik nebylo. Na druhou stranu jsem byl rád, že jsem mohl být v takhle kvalitním týmu a byl jsem ve dvojici s Romanem Willem, od něhož jsem se toho spoustu naučil. Doufám, že si to přenesu sem do Budějovic a budu z toho čerpat.

I když jste to sledoval jenom ze střídačky nebo z tribuny, byly velkým zážitkem vaše série play off proti Třinci, které nakonec vždycky dopadly v sedmém utkání šťastně pro soupeře?

Když jsme prohráli s Třincem předloni v semifinále, tak byl na střídačce Dominik Frodl a já jsem byl na tribuně, protože jsem fungoval jako trojka a byl v béčku. A v minulé sezoně už jsem v týmu nebyl, protože jsem byl vyměněný do Plzně. Na zápasy jsem se ale chodil dívat a pokaždé chybělo skutečně malinko. Jenom krůček. Jsem na kluky zvědavý. Je to ohromně těžké. Celý rok pracujete a hrajete proto, abyste vyhráli titul. Pak přijde prodloužení, jedna šance, jeden gól a zase se to celé zbortí. Začínáte zase od znovu, přípravné zápasy, celá základní část, která vlastně nic neřeší. Maximálně dostat se do první čtyřky, abyste začínali doma, což je výhoda. V play off už se pak ale může stát cokoliv. Přijde Třinec a povede se mu to, co se mu povedlo. Na kluky jsem zvědavý, ale tady v Motoru máme také kvalitní tým a určitě budeme favority trápit.

Je v Dynamu cítit velký tlak, když jsou tam takové ambice?

Tlak tam cítit je, ale to k naší profesi patří. V Pardubicích je znát, že pan majitel chce úspěch. Cítíte to i z fanoušků, protože hokej je tam hodně sledovaný, ale jak říkám, je to součást naší práce a musíte se s tím vyrovnat.

Bronzovou medaili z předminulé sezony jste dostal?

Ano, dostal.

Jakou pro vás má hodnotu?

Mám ji doma, ale neberu, že bych se na jejím zisku nějak podílel. V té sezoně jsem odchytal v extralize jenom jeden zápas, jinak jsem byl v béčku.

Na prestižním Spenglerově poháru v Davosu jste si zachytal v semifinále i ve finále. I když jste nakonec na ceněnou trofej nedosáhli, dalo se to považovat za vrchol vaší kariéry?

Určitě to bylo skvělé a celý turnaj jsme si užili. Bylo to krásné a předčilo to naše očekávání. Davos je parádní a perfektní bylo, že jsme si s sebou mohli vzít i rodiny. Vyhráli jsme oba zápasy v základní skupině, takže jsme potom měli den volno. Mohli jsme se tak podívat na hory a byl to asi nejkrásnější pohled, jaký se mi kdy naskytl. Byli jsme úplně nejvýš, co jsme mohli být.

Úspěšný zájezd to byl i z hokejového hlediska?

Z hokejového hlediska jsem byl rád, že jsem mohl chytat. I když to ze začátku bylo kvůli tomu, že měl Roman Will nějaké zdravotní problémy. Šel jsem ve skupině do zápasu s finskou KalPou, pak jsem chytal semifinále s Kanadou a trenéři mě tam pak nechali i na finále s Davosem. Cítil jsem se dobře. Byla tam úžasná atmosféra a povzbudit nás přijelo i hodně lidí z Pardubic. Měli jsme tam rodiny, vídali jsme se všichni na hotelu, bylo to takové speciální. Budu na to vzpomínat dlouho, i když jsme to bohužel nedotáhli. Bylo to těžké. Semifinále jsme hráli v osm večer a finále pak druhý den v poledne. Do postele jsme se dostali někdy o půlnoci a ráno už jsme zase museli být připraveni na zápas. Nevymlouvám se na to, ale bylo to náročné. Škoda, že jsme to nedotáhli až do konce.

V lednu minulé sezony jste byl vyměněn do Plzně za Dominika Pavláta. Uvítal jste, že budete víc chytat, nebo jste chtěl být u toho, když se v Pardubicích bude hrát o titul?

Chtěl jsem být v Pardubicích a zároveň jsem věděl, že po sezoně zřejmě změním působiště. Ale chtěl jsem tam být s klukama do konce. Bohužel to dopadlo takhle. Do Plzně jsem však nešel nějak odevzdaný. Docela mě to nakoplo a chtěl jsem ukázat, že patřím mezi extraligové gólmany. Snažil jsem se tam odevzdat maximum, kluci mě tam super přijali, i když nám to tam také moc nevyšlo. Mohli jsme uhrát víc. Ale takhle to dopadlo. Byl jsem tam jenom měsíc a půl, ale za angažmá v Plzni jsem byl rád.

Hned v prvním zápase za Škodovku jste nastoupil proti Pardubicím. Byl to váš vůbec první zápas proti Dynamu v kariéře?

Ano. A bylo to zvláštní. Snažil jsem si to moc nebrat do hlavy. Ale stát v brance a vidět kolem sebe ty červené dresy, to zvláštní bylo, i když jsem se snažil soustředit jako na každý jiný zápas. Byla škoda, že jsme prohráli, protože zrovna v ten den jsme mohli nějaké bodíky urvat.

V Plzni hodně chtěli, abyste tam pokračoval, ale vy jste měl v té době už podepsanou smlouvu v Motoru?

V Budějovicích jsem měl těsně před podpisem, takže jsem chtěl dodržet slovo. V Plzni mi pan Straka říkal, že o mě hodně stál. Mrzelo ho, že odcházím. Ale už jsem byl domluvený v Motoru a těšil jsem se sem do známého prostředí. Bylo příjemné, že o mě Budějovice projevily zájem jako první. Jsem rád, že jsem tady.

Máte malou dcerku. Co říká vaše paní na fakt, že během půl roku máte už třetí angažmá?

V Plzni jsem byl sám, holky zůstaly v Pardubicích. Byl jsem tam jen měsíc a půl a bydlel jsem na ubytovně. Neměl jsem tam svůj byt, takže ani nepřicházelo v úvahu, aby se stěhovaly se mnou. Řekli jsme si, že to takhle zvládneme. V Budějovicích už jsou normálně se mnou.

Vyprodaná Budvar aréna slaví vysokou výhru 6:1 nad Pardubicemi. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jsou tady v Budějovicích spokojené?

Jsou. Malá má svůj pokojíček, takže ta je spokojená moc. Paní se tady rozkoukává, já jsem tady nebyl pět let, ale přece jen Budějovice docela znám. Když byly v létě volné víkendy, tak jsme jezdili i domů do Pardubic. Je to nějaké dvě a půl hodiny cesty, což není tak hrozné.

Na svém kontě máte jeden start za seniorský národní tým, kterého si hodně vážíte. Proti komu to bylo?

Bylo to s Rakouskem v přípravě na mistrovství světa. Tehdy vedl národní tým pan Pešán. Vypadli jsme v play off s Mladou Boleslaví a ozval si mi trenér gólmanů pan Orct, jestli mohu přijet. Odpověděl jsem, že určitě. Ten zápas jsme odchytali s Dominikem Frodlem napůl. On začínal a já jsem ho v půlce střídal. Vyhráli jsme 7:1, měl jsem asi jenom dva zákroky, ale to utkání tam mám napsané a už mi ho nikdo nevezme. Byl jsem rád, že jsem s reprezentací mohl asi tři týdny trénovat před mistrovstvím světa. Byla to super zkušenost.