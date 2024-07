Nejzvučnější letní posila hokejistů Banes Motoru, to je bezpochyby reprezentační útočník Ondřej Kovařčík (29 let), kterému jen těsně unikla nominace na mistrovství světa v Praze a tím pádem také titul světového šampióna. Prakticky celou svou kariéru strávil doma v Třinci, kde bral třikrát extraligové zlato. Poté zamířil i s mladším bratrem Michalem na dva roky do finského Jukuritu a nyní před ním stojí další velká výzva. Vůbec poprvé bez svého sourozence po boku se pokusí přivést k nějakému velkému úspěchu největší jihočeský sportovní klub.

Jak jste se ocitl po dvou sezonách ve Finsku na jihu Čech? Měl v tom prsty váš bývalý spoluhráč z Třince Milan Doudera?

Milan se ozval první, jestli bych si nechtěl promluvit s manažerem Motoru Jirkou Novotným. Do té doby jsem vůbec nevěděl, že by Budějovice o mě třeba měly zájem. Říkal jsem si, proč ne. Vzkázal jsem po Milanovi, ať se určitě ozvou, že bych to rozhodně zvážil. Klub se ozval a pak už to bylo na vzájemné domluvě.

Předpokládám, že Milan Doudera nemluvil o vašem případném novém působišti vůbec špatně.

Přesně tak, všechno vychválil (úsměv). V pondělí jsme tady šli poprvé spolu na oběd, tak mi ukazoval, kam všude musím jít, a že si musím udělat nějaký seznam toho, co všechno navštívit.

Prakticky celou kariéru jste strávil v Třinci, až na poslední dva roky jste zamířil do Finska. Už jste potřeboval změnu, protože jinak sbírání titulů s Oceláři určitě nebylo špatné?

To rozhodně ne. Ale chtěl jsem se nějak posunout a zpětně toto rozhodnutí vnímám jako správné. Určitě nám to s bráchou hodně dalo a splnilo se to, co jsme od toho čekali. Posunuli jsme se hokejově i lidsky, poznali jsme život v zahraničí, v jiné zemi. Takže každopádně pozitivní zkušenost.

Co na váš odchod do Finska říkali rodiče, kteří už vás tak nemohli pravidelně vídat na zápasech v domácí třinecké Werk Areně?

Bylo to pro ně trošku zklamání, že už se na nás nebudou moct chodit dívat. Ale zároveň byli rádi i za nás, že zkusíme něco nového a objevíme nějakou jinou zemi. Zkušenost ze zahraničí je nezaplatitelná, poznat jiný národ a jiné zvyky, to je prostě super.

Nelákalo vás zůstat tam delší dobu? Navíc když váš bratr bude ve Finsku pokračovat?

Brácha pokračuje a musím upřímně říct, že jsem tam chtěl zůstat také ještě jeden rok, ale nějak se nesešly nabídky a nevyšlo to. Od Vánoc jsem už řešil vyloženě jenom Česko.

S jakými pocity jste sledoval čtvrtfinálovou sérii play off mezi vaším bývalým týmem Třincem a novým působištěm Motorem, kterou ve prospěch Ocelářů rozhodl až sedmý zápas?

Mám v Třinci ještě spoustu kamarádů, takže jsem si s nimi ze srandy psal, že nevím, komu budu fandit. Smál jsem se, že smlouva mi začíná v Motoru až prvního května, takže do té doby můžu ještě fandit Třinci.

Nakonec to byla pořádně dramatická série.

To byla. Shodou okolností jsme v té době ve Finsku také prohrávali v play off 0:3. Když se to dostalo na 3:3, tak nám říkali, že je všechno možné a může se to vrátit. Akorát my jsme to tehdy nedotáhli. Ale bylo to zajímavé.

V přípravném kempu před mistrovstvím světa jste vydržel až do úplného konce a z nominace jste byl vyřazen až po posledním přípravném turnaji v Brně. Mrzelo to hodně, že jste přišel o tak mimořádný zážitek?

Mrzelo to hodně a bolelo to dlouho. Byl jsem první, který zůstal pod čarou. Potom zůstali ještě brácha s Radanem Lencem, kteří si na mistrovství nezahráli. Prošel jsem celý kemp až do úplného konce, takže to hodně mrzelo, zvlášť když víte, jak to pak dopadlo. Asi to tak mělo být… Ale byla to super zkušenost.

Dostal váš bratr zlatou medaili, když byl na mistrovství s týmem až do konce, přestože nakonec do hry nezasáhl?

Ještě nevím, jestli ji dostane, ale říkal, že asi ano.

Jak on to vnímal, že byl sice součástí zlatého týmu, ale zůstával vlastně stranou?

Říkal, že se s Lencíkem cítili jako součást týmu, a také ostatní kluci je tak brali, takže z tohoto hlediska to bylo super. Jasně, že je to takové hořkosladké, ale zažili tu atmosféru, užili si oslavy, což bylo fajn.

Po sezoně jste měl nějaký zdravotní zádrhel. Mohl byste přiblížit, o co se jednalo?

Měl jsem, jak se říká, sportovní kýlu a musel jsem jít na plastiku třísla. Trošku mě to zbrzdilo v tréninku na začátku přípravy, ale doufám, že to všechno do začátku sezóny doženu.

Ondřej Kovařčík na tréninku hokejistů Banes Motoru. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Do Budějovic jste přijel až teď na start přípravy na ledě, nebo jste tady trávil čas už dříve?

Byl jsem tady už měsíc předtím a trénoval jsem pod dohledem klubového kondičního trenéry Pepy Žáčka.

Jste rodákem z Nového Jičína. Jak se vám líbí v novém působišti na jihu Čech?

Jsem z Nového Jičína, ale od dvanácti let žiji v Třinci. Přijít z tak malého města sem je pro nás celkem kulturní šok, ale v dobrém slova smyslu. Člověk se jde projít, kdekoliv si může sednout, zajít na kafe nebo na dobré jídlo. Je to fajn.

Přicestovala s vámi také vaše partnerku, pokud existuje? Také se jí tady líbí?

Je tady se mnou snoubenka a je také velmi spokojená. Zatím je všechno fajn a už se těším, až začne sezóna a rozjede se kolotoč zápasů.

Vzhledem k počtu vašich odehraných extraligových sezon jste asi narazil v kabině Motoru na spoustu známých tváří.

Jasně, dobře se známe s Honzou Strmeněm, Milan Douderou, Honzou Štenclem, z reprezentace s Jáchymem Kondelíkem. S řadou dalších se sice neznám osobně, ale hrávali jsme proti sobě, takže s tím není problém.

Co říkáte na start přípravy, v rámci níž vás čekají často i dvoufázové tréninky, které už nebývají až tak často zvykem?

Nebývají, ale když to není každý den, tak se to dá zvládnout. Trenéři to mají nějak nastavené a prostě to k tomu patří. Čím těžší to bude teď, tím lehčí to snad bude v září.

Co říkáte na kvalitu týmu v Motoru? Vypadá to, že se podařilo poskládat velice slušný kádr.

Souhlasím. Tým je poskládaný hodně dobře. Hlavně, co se týká útoku, je to našlapané. Mužstvo je tady hodně kvalitní. Musíme hlavně chytit začátek soutěže a pak se uvidí.