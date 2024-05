Hokejisté Banes Motoru hlásí další posilu. Ze zámoří se vrací dvaadvacetiletý obránce a klubový odchovanec Šimon Kubíček. Poté, co nevyšel příchod slovenského reprezentanta Maria Grman, který dal přednost ruské KHL, přichází adekvátní náhrada.

Šimon Kubíček | Foto: Deník/ Jan Škrle

Důrazný bek dokázal v zámoří se svým týmem vyhrát mládežnickou WHL, když byl dokonce zvolen i do druhého all star týmu soutěže, a vybojoval si smlouvu ve farmářské AHL. Po dvou letech bojů o pozici v zámoří ale nyní zvolil návrat domů.

V mládeži Motoru se v roce 2018 radoval z dorosteneckého titulu a během covidové sezony 2020-21 si připsal i 21 extraligových startů v seniorském týmu. „Šimon přesně zapadá do základního konceptu našeho klubu, kdy chceme dávat co nejvíc šancí především odchovancům, kteří mají ke klubu vztah. K tomu je to vysoký, důrazný obránce s pravým držením hole, což je vždy nedostatkové zboží, takže jsme moc rádi, že se rozhodl pro návrat do Motoru," netajil radost z podpisu sportovní manažer Jiří Novotný.

Urostlý rodák z Jindřichova Hradce, který si zahrál na třech mládežnických světových šampionátech a už si dokonce připsal i jeden start v seniorské reprezentaci, se záhy připojí do přípravy trenérů Čiháka a Hanzlíka. Na jihu Čech podepsal novou smlouvu na dva roky.