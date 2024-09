Oba extraligové kluby přijely pogratulovat soběslavskému hokeji, který slaví pětadevadesáté narozeniny. Z tohoto pohledu bylo všechno v pořádku. Stadion u řeky Lužnice byl téměř vyprodaný a vděčné publikum se dobře bavilo.

Také výkon Motoru byl slušný. Ale bohužel jen v první desetiminutovce, ve které dal soupeři dva góly a vše vypadalo velice slibně. Jenže pak se karta obrátila, Plzeň byla lepší a pro domácí celek bylo úspěchem, že zápas dovedl alespoň do prodloužení. „První třetina z naší strany byla slušná, přesto měl i soupeř nebezpečné šance. Místo, abychom takhle pokračovali dál, tak šel náš výkon dolů. Zápas z naší strany nebyl dobrý,“ uznal i asistent trenéra poraženého celku Jiří Hanzlík.

Prodloužení je disciplína, se kterou má Motor dlouhodobě velké problémy. V Soběslavi trvalo pouhých dvacet vteřin, než ho pro Škodovku rozhodl ještě loni českobudějovický útočník Dominik Simon. „Nevím, čím to bylo, že jsme utkání takhle odehráli. Vždycky říkám, že výkonnost je obrazem mentální přípravy a koncentrace na zápas, abychom opakovali dobré výkony. Nevím, proč byly najednou individuální výkony hráčů takhle dole. Byly tam ztráty puků, prostě to nebylo dobré,“ mrzelo Hanzlíka.

Kromě rekonvalescentů Štencla s Harrisem chyběl v Soběslavi také kapitán Gulaš. „Není zraněný, dostal volno,“ uklidnil asistent fanoušky. Místo něj naskočil v první formaci mladík Koláček. Dal v přesilovce gól a celkově utkání zvládl velice dobře. „Řekl si svým výkonem o další šanci,“ připustil Hanzlík.

V generálce na extraligu hokejisté Banes Motoru (v bílém) prohráli v Soběslavi s Plzní 2:3 v prodloužení. | Video: Deník/ Petr Hřídel

V brance si vedl velmi dobře Milan Klouček a byl to právě on, kdo držel naděje Motoru až do konce zápasu. Ze střídačky mu kryl záda junior Šatný, protože Jana Strmeně vyřadily ze hry zdravotní problémy. „Ale není to nic vážného, do startu soutěže bude v pořádku,“ ujistí asistent.