Pořádně čilé je na přestupovém trhu vedení hokejistů Banes Motoru. Nově v klubu podepsal smlouvu šestadvacetiletý kanadský obránce Will Reilly.

Kanadský obránce Will Reilly je novou posilou hokejistů Banes Motoru. | Foto: Deník/ motorcb

Po odchodu Mikuláše Hovorky, který podepsal nováčkovský kontrakt v NHL s Floridou Panthers, hledal sportovní manažer Jiří Novotný náhradu. A to se podařilo. "Snažili jsme se najít typologicky podobného hráče, jako byl Mikuláš Hovorka, což není vůbec snadné, ale Will Reilly to pro nás splňuje. Je to velký pravák, který nám může pomoci v přesilovkách i v oslabení. Viděli jsme ho ve spoustě zápasů a věříme, že naše očekávání naplní," popsal důvody příchodu vysokého a statného obránce manažer.

Pohár hokejových mistrů světa přijede v úterý do Tábora přímo na náměstí

Paradoxem je, že zatímco Hovorka na Floridu odchází, Reilly z Floridy přichází. S týmem farmářské ECHL Florida Everblades dokonce celou soutěž vyhrál, když v play off zaznamenal ve 22 zápasech 11 kanadských bodů! V roce 2017 draftoval Reillyho Pittsburgh Penguins, po čtyřech sezonách v univerzitním hokeji si zahrál ve čtyřech sezonách i ve farmářské AHL, uplynulý ročník pak strávil povětšinou v ECHL, kde byl nejproduktivnějším obráncem svého týmu.

V Motoru podepsal Reilly roční smlouvu s opcí a stane se jubilejním desátým kanadským hokejistou v historii českobudějovického A týmu.