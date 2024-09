Pavel Kortus dnes 13:02

Obranné řady týmu Banes Motor České Budějovice získávají vítané rozšíření! Ze zámoří se vrací dvacetiletý mládežnický reprezentant Tomáš Cibulka. Bronzový medailista z posledního světového šampionátu dvacítek se po třech letech v zámořské juniorce rozhodl k návratu do mateřského klubu, kde podepsal kontrakt do konce sezony. "Naskytla možnost návratu našeho odchovance, tak jsme neváhali. Tomáš je mladý a perspektivní obránce, na mistrovství dvacítek byl velmi výrazným bekem naší reprezentace, těšíme se na to, že s ním budou moci naši trenéři pracovat," shrnul stručně důvody angažmá Tomáše Cibulky sportovní manažer Motoru Jiří Novotný. Cibulka může zasáhnout už do úterního duelu s Olomoucí.