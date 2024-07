Uzavřeli jste suchou část letní přípravy. Splnila to, co jste od ní očekávali?

Fyzické testy proběhly dobře. Z velké části jsme byli s jejich výsledky spokojeni. Pár individualit si ještě musím vzít a něco probrat. Kluci plnili i tréninkový plán po dobu dovolených a museli posílat výsledky. Snažili se, makali. Teď přichází druhá fáze na ledě a pak přijde ta hlavní, což bude extraliga. Tam se pravda ukáže.

Koho jste na startu přípravy na ledě z vašeho kádru postrádal?

Chyběl Martin Beránek, protože měl zažívací problémy, ale myslím si, že bude dobrý. Až za týden dorazí obránce Will Reilly, který měl ještě zdravotní kontrolu v Kanadě. Na srazu byl Brant Harris, který ale na led nešel, protože absolvoval předoperační vyšetření. Čeká ho menší operační zákrok.

Nebylo možné, aby ho absolvoval dřív a mohl se normálně zapojit do tréninku?

Nešlo. Měl s tím problémy už v sezoně. Zraněnou část těla musel nejdříve posílit. Doktoři i fyzioterapeuti se shodli na tom, že na to jsou nutné dva měsíce, aby operace byla úspěšná. A hlavně rekonvalescence, aby pak byla kvalitní a rychlá. Proto na sobě musel dva měsíce intenzivně pracovat a cvičit. Fyzioterapeuti ho chválili, že to splnil skvěle a udělal velký kus práce. Makal na sobě poctivě. Přesto to nestačilo a musí na menší operační zákrok. Díky tomu, že dva měsíce cvičil, tak by to ale mělo být dobré.

Je reálné, že by mohl stihnout start extraligy?

Věříme v to. Doufáme, ale bude to tak na hraně.

Lukáš Pech začne trénovat později z osobních důvodů?

Ano. Jsme domluveni, že se objeví příští týden.

Na ledě se objevil kromě vašich kmenových hráčů také gólman Šimon Hrubec a příští týden by měl dorazit také Jiří Patera. Vítáte letní výpomoc do tréninku od bývalých českobudějovických hráčů, kteří působí na prestižních zahraničních adresách?

Určitě. Bývá to tak každý rok a těší nás, že s námi takoví hráči trénují.

V úvodu přípravy trénuje s hokejisty Motoru také úřadující mistr Švýcarska v barvách Curychu gólman Šimon Hrubec. | Video: Deník/ Pavel Kortus

První trénink na ledě absolvoval i klubový odchovanec a už zkušený obránce René Piegl. Uvažujete o jeho angažmá?

Renda Piegl je podepsaný kluk díky nějaké naší spolupráci s Táborem. Jsme domluveni na nějaké spolupráci, ale to je spíše otázka na sportovního manažera Jirku Novotného. Jsme rádi, že ho tady máme a trénuje s námi. Možná zapadne do projektu pomoci Táboru, aby se dostal do první ligy. Je naší povinností, abychom Táboru po nějaké dohodě pomohli. Je velký zájem, aby postoupil o soutěž výš.

V úvodu přípravy budete trénovat na dvě skupiny?

Ano. Minimálně prvních čtrnáct dní budeme trénovat na dvě skupiny a bude to hodně náročné. V úterý ještě budeme trénovat jenom dopoledne, ale ve středu a ve čtvrtek už budou dvě fáze s tím, že ta odpolední bude společná. V příštím týdnu budeme mít tři dny dvoufázové tréninky.

O uplynulém víkendu jste navštívil motocyklové mistrovství světa v Mostu. Jak se vám superbiky líbily?

Bylo to nádherné. Kuba Smrž nám dal tu příležitost, že jsme se mohli na tak velké závody podívat, a rád jsem to využil. Byl jsem tam od pátku o rána, takže jsem viděl všechno už od volných tréninků. Navštívili jsme zázemí jeho týmu, servis. Kuba byl naprosto boží, věnoval se nám, ale nejen nám, ale všem hostům svého týmu. Byl jsem úplně nadšený i přesto, že bylo obrovské vedro a počasí, to bylo opravdu peklo. Oni jsou na to zvyklí, já ze zimního stadionu moc ne (úsměv). Ještě jednou bych chtěl Kubovi poděkovat a celému jeho týmu přeji co největší úspěchy. Má letos hodně mladé kluky a pracuje s nimi. Bylo mi to strašně sympatické, úžasné a skvělé. Kubovi patří opravdu obrovské poděkování. Je to srdcař.

close info Zdroj: Deník/ Jindřich Škopek zoom_in Hokejisté Banes Motoru zahájili přípravu na ledě.

Odkud se s Jakubem Smržem znáte?

Předtím jsme se vůbec neznali. Já jsem ho samozřejmě znal jako jezdce mistrovství světa, protože motorky spoustu let sleduji a fandil jsem mu. Poznali jsme se až tam a pro mě to byl zážitek na celý život.

Byl jste na mistrovství světa, protože máte rád motorky, nebo proto, že se jelo v Mostu, odkud pocházíte? Nebo obojí dohromady?

V Mostu jsem se jenom narodil, nepocházím odtud. To s tím nemělo nic společného. Šlo o to, že mám strašně rád motorky. Můj kamarád také, tak jsme využili této možnosti. Byli jsme tam nadšení od rána do večera a shlédli jsme to poctivě úplně všechno.