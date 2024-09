MONTÁŽNÍK/ICE ZIMNÍCH ZAHRAD A STÍNĚNÍ V ČB Hledáme montážníka/ici zimních zahrad a stínění s nástupním platem 33-45 000 Kč hrubého. O co se jedná? Rádi bychom doplnili náš montážní tým o dalšího člena. Vaším úkolem bude příprava, výroba a montáž hliníkových zimních zahrad, pergol a stínění (markýzy, rolety, žaluzie). Máme zákazníky po celé České Republice a proto se přibližně jednou za měsíc může stát, že je dvoudenní montáž, na které je potřeba přespat (příjemný penzion či hotel). Ubytování hradí zaměstnavatel. Budeš součástí týmu, ve kterém se můžeš vypracovat na vedoucího montážní party. Koho hledáme? Hledáme flexibilního, spolehlivého člověka, který je zručný a nebojí se nových výzev. Potřeba je i časová flexibilita. Vaše pracovní doba začíná dle vzdálenosti k zákazníkovi, ke kterému přijíždíte ráno. Případné přesčasové hodiny z těchto montážních dní umožníme vybrat ve volnějších dnech (zpravidla pondělky a pátky). Výjezdy jsou vždy z Č. Budějovic - našeho sídla. Nutností je řidičský průkaz skupiny B, výhodou je BE. Potřeba je také trestní bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost a také férovost. Co pro Vás nabízíme: Mzda od 33 000 - 35 000 Kč HRUBÉHO z jiného oboru a nebo absolventy. Mzda až 45.000 Kč hrubého pro zkušené montéry a řemeslníky! Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v oboru. Placené přesčasové hodiny do výše hodinové průměrné mzdy. Vyplácíme cestovní náhrady dle zákona. Po prvním odpracovaném roce pololetně bonusové prémie a kompletní vybavení pro montážníka od firmy Engerlbert Strauss. Pracovní doba je od pondělí do pátku, svátky a víkendy volné. Pokud chcete vědět více o produktech, se kterými budete pracovat, prostudujte naše stránky na www.karasek.cz nebo nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na brzkou spolupráci. Viktor Karásek 33 000 Kč

