Nebyla to vůbec špatná premiéra. I vzhledem k tomu, že domácí mužstvo šlo do zápasu z plného tréninku, když za sebou má tři a půl týdne skutečně náročného nabírání kondice na ledě. Navíc hrálo svůj první zápas, zatímco Slovan už za sebou má cenná vítězství nad Kometou Brno i Olomoucí. „Do utkání jsme poslali hlavně nové hráče, naopak devět kluků z loňské základní sestavy dostalo volno. Záměrně jsme hráli jen na tři útoky, abychom kluky viděli v tempu a mohli je tak zapracovat do našeho systému. Náš výkon byl relativně slušný, měli jsme tam lepší i horší pasáže. Oslabení, přesilovky, bylo tam všechno a zápas splnil to, co jsme od něj očekávali,“ chválil si trenér vítězného celku Ladislav Čihák.

Jeden problém však trenéři ani hráči ovlivnit nemohli. Vzhledem k horkému počasí venku a početné návštěvě se nad ledem vytvářela poměrně hustá mlha, která hru samozřejmě negativně ovlivňovala. „Mlha byla hodně nepříjemná a ovlivňovala hru obou týmů. Podmínky byly těžší. To dobré nebylo,“ mrzelo kouče.

Hosté z Bratislavy nesli porážku dost těžce a ve třetí třetině vyvolávali jednu šarvátku za druhou. „Slovan se asi takhle prezentuje, ale to je otázka spíš na ně. Mně se hlavně líbilo, že se Will Reilly šel zastat spoluhráče, na kterého byl zbytečný faul. Takhle se chceme prezentovat zase my,“ zdůrazní.

Utkání přinesla i další pozitiva. Velmi dobře vypadal Jan Strmeň v brance, který inkasoval jediný gól a po zápase si užíval děkovačku s fanoušky. Výraznou posilou by mohl být již zmíněný urostlý kanadský bek Will Reilly, Lukáš Pech tentokrát s kapitánským céčkem na hrudi ukazoval, že i ve čtyřiceti letech umí hrát hokej pořád báječně a dvě třetiny byl nejlepším hráčem zápasu. Pak už mu trošku došly síly. Výborné utkání odehráli Matěj Toman i Tomáš Chlubna, který se blýskl gólem a asistencí. Mužstvo se má určitě od čeho odpíchnout.

Duel se Slovanem se nehrál zrovna v rukavičkách, kapitán Motoru Lukáš Pech se vypravil až na soupeřovu střídačku vysvětlit, že v přípravě jsou některé zákroky zbytečné. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Samostatnou kapitolou jsou diváci. Že je ve městě pod Černou věží po hokeji hlad, to se všeobecně ví. Ale návštěva téměř tří tisíc diváků na první přátelák, když venku panují vedra, která lákají rozhodně spíše k vodě než na zimní stadion, to je pozoruhodná záležitost. „Návštěva byla skvělá, na to jsme se s kolegou těšili,“ ocenil i Ladislav Čihák.