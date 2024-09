Soběslavští se inspirovali letními přátelskými zápasy Motoru se Spartou, které se letos i před rokem odehrály v Milevsku. „Generální partner Motoru pan Baloun je ze Soběslavi a podporuje i soběslavský hokej. Zkusili jsme se ho zeptat, jestli by neexistovala možnost, aby Motor nějaké utkání odehrál také u nás. Došlo k jednání s generálním manažerem panem Bednaříkem, který nám tuto možnost přislíbil. Pak už se řešily jenom kluby, které by byly ochotny na utkání přijet,“ vysvětluje předseda OLH Spartak Soběslav David Čížek.

Volba nakonec padla na plzeňskou Škodovku. „Jsme rádi, že Plzeň přijede. Pak jsme museli ve spolupráci s Motorem udělat potřebné kroky, aby se zápas mohl uskutečnit. Teď už jenom dolaďujeme detaily,“ dodá.

Pořádání sice přátelského, ale přece jen duelu dvou extraligových klubů, vyžaduje určité náležitosti, které se liší od zápasů krajské ligy, ve které Spartak úspěšně působí. „Po celou dobu utkání musí být přítomen lékař a sanitní vůz. Zesilujeme pořadatelskou službu, trošku jiná bude organizace zápasu. Museli jsme zajistit místa pro partnery, proto bude uzavřena restaurace přímo na zimáku a občerstvení pro diváky bude k dispozici na házenkářském hřišti vedle stadionu,“ konkretizuje Čížek.

Kabiny jsou pro utkání extraligových klubů vyhovující. „Už se u nás hrály zápasy mládežnických reprezentací, takže to je bez problémů. Každé mužstvo bude mít k dispozici velkou kabinu pro hráče a malou pro realizační tým,“ uvádí.

Kapacita soběslavského stadionu je 1400 míst. „Zájem o utkání je velký a předpokládáme, že bude vyprodáno,“ je předseda přesvědčen. „Předprodej vstupenek neděláme, protože nemáme označená místa na sezení, a bylo by nepříjemné, kdyby si někdo zakoupil lístek dopředu a pak se třeba ani nedostal do haly. Bylo by to složité. Vstupenky se budou prodávat u pokladen od 16:15, a jakmile bude vyprodáno, tak pokladny uzavřeme,“ má Čížek jasno. „Naposledy jsme měli takhle plno při finále krajské ligy se Samsonem, a to byla v hledišti skutečně hlava na hlavě,“ usměje se. „Máme domluvenou spolupráci s městskou, státní i dopravní policií, takže by všechno mělo proběhnout bez potíží,“ věří.

Vstupné činí sto korun, děti do 130 centimetrů výšky mají vstup zdarma.

Pro soběslavský hokej se jedná o jeden z největších zápasů v historii. „Je to takový dárek Soběslavákům, který se nám povedlo uskutečnit díky panu Balounovi a Motoru,“ říká předseda. Oslavy pětadevadesátých narozenin pak budou pokračovat v sobotu charitativním Happy Cupem, jenž bude mít hlavní bod programu v exhibičním utkání mezi domácími Old Boys a pražský Restart Teamem, jehož dres by měly obléknout bývalé velké hvězdy hokejového nebe Leo Gudas, David Výborný, Tomáš Vlasák nebo Petr Kumstát. Výtěžek půjde na pořízení a výstavbu rehabilitačního bazénu pro Evičku Láskovou, která je postižena svalovou muskulární atrofií třetího stupně.

V neděli pak čeká soběslavské áčko první letošní utkání krajské ligy proti Českému Krumlovu (17). „Máme pořádně nabitý týden,“ s úsměvem uzavře David Čížek.