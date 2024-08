Trenér Ladislav Čihák si účast na turnaji chválil. „Bylo to naprosto parádní a splnilo to přesně naše očekávání,“ přikývne. „Měli jsme tam perfektní zázemí, zimák v Sursee byl skromnější, ale čistý a hezký. Lidi příjemní, soupeři naprosto skvělí. Šlo nám hlavně o oba zápasy, které jsme mohli proti tak kvalitním týmům odehrát. A vzhledem k tomu, že jsme hráli dvě utkání ve dvou dnech, tak jsme obstáli. Mělo to i kondiční aspekt, nevadli jsme, takže jsme na dobré cestě. Ale pořád je ještě srpen a stále se jedná jen o přípravu,“ zdůrazní.

Ve hře svého týmu viděl samozřejmě stále spoustu chyb. „Ale také tam byly dobré věci. Každopádně turnaj splnil až nad očekávání, co jsme si od něj slibovali. Také organizátoři s námi byli spokojeni a automaticky nás pozvali i na příští rok, čehož si ceníme, protože o účast na turnaji je velký zájem,“ těší Čiháka.

Mnohokrát už bylo zopakováno, že výsledky nejsou v přípravném období to hlavní. Přesto čtyři body ze dvou duelů s elitními švýcarskými kluby musely potěšit. „Je to příjemné,“ souhlasí kouč. „Samozřejmě je to lepší, než kdybychom prohráli. Trošku mě mrzí prodloužení s Zugem. Tam jsem cítil, že bychom mohli hru tři na tři zase trochu nastartovat, aby nám šla lépe než loni. Ale stalo se a gól jsme dostali my,“ dodá.

Ve všech zatím odehraných přípravných duelech podali výborné výkony oba gólmani Jan Strmeň s Milanem Kloučkem. Ale jinak s defenzivní činností Čihák až tak spokojený není. „Dostáváme málo gólů, ale v defenzivě a v obranném pásmu máme velké mezery. Tam úplně spokojeni nejsme a musíme se na to zaměřit. Na druhou stranu nás těší, že gólmani spoustu gólů čapli. Musíme však zapracovat na tom, co tomu předcházelo,“ má jasno.

Turnaj ve Švýcarsku se odehrál v komornějším prostředí, ale mezi méně početným publikem nechyběli českobudějovičtí fanoušci, kteří neváhali vyrazit povzbudit svůj tým i do poměrně vzdálené země helvétského kříže. „Bylo pro nás velké a milé překvapení, že za námi naši fanoušci přijeli. Bylo to strašně fajn. Vážíme si každého našeho příznivce, který za námi jede a povzbudí nás,“ vzkazuje věrným fanouškům.

Kvalitní přípravné zápasy čekají jeho tým i v tomto týdnu a dokonce na domácím ledě. V rámci Energie AG Motor Cupu se utká ve čtvrtek s Kärpätem Oulu a v sobotu s Eisbärenem Berlín. „Bylo naším cílem utkávat se v přípravě s kvalitními zahraničními soupeři. Jsem strašně rád, že jsme dokázali doma zorganizovat takový turnaj. Je to naprosto perfektní. Kvalitou to budou podobné zápasy jako ve Švýcarsku,“ je přesvědčen.

Trenéři by měli mít k dispozici kompletní kádr s výjimkou kanadského forvarda Branta Harrise, který už se ale připravuje s týmem. „Po operaci se rychle zotavuje, ale zatím ještě trénuje v jiném dresu jako hráč, který nemůže jít do kontaktu. Musíme na to pomalu, abychom jeho návrat neuspěchali,“ upozorňuje Ladislav Čihák.

Program turnaje: čtvrtek 29. srpna: Banes Motor ČB – Kärpät Oulu (17:30) pátek 30. srpna: Kärpät Oulu – Eisbären Berlín (17:30) sobota 31. srpna: Banes Motor ČB – Eisbären Berlín (17)

