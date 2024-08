Sparta se do jihočeského městečka vydala opět po roce na soustředění, v jehož rámci poměří síly právě s Motorem. Před rokem zvítězila Sparta těsně 2:1, když všechny góly padly až ve třetí třetině. Českobudějovický tým dostal do vedení Vopelka, ale skóre pak otočili Kestner a Kempný.

Pražané jsou na soustředění v Milevsku již druhým rokem. „Je to práce našeho rodáka Zbyňka Hrdela, který pracuje pro Spartu jako skaut. Od nás mají nějaké služby a asi se jim u nás líbí, když se po roce zase vrátili,“ usmívá se Pavel Stejskal, jednatel společnosti SPOS Milevsko, které se stará o milevská sportoviště a je pořadatelem utkání.

Vstupenky na atraktivní duel se budou prodávat až přímo na pokladnách zimního stadionu od 15 hodin. „Loni jsme vstupenky prodávali v předprodeji, ale dorazilo nějakých sedmnáct set lidí, přičemž kapacita stadionu je tři tisíce diváků. Podobnou návštěvu očekáváme i tentokrát, proto jsme se rozhodli, že bude stačit prodávat vstupenky až před zápasem na pokladnách,“ vysvětluje Stejskal. Jednotné vstupné činí 150 korun, děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma.

Pro milevský hokej se jedná z diváckého hlediska o vrchol sezony. „Představí se dvě špičkové extraligové mužstva, pro fanoušky to bude bezpochyby mimořádný zážitek,“ zve příznivce hokeje do hlediště.

Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 1/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 2/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 3/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 4/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 5/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 6/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 7/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 8/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 9/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 10/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 11/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 12/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 13/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 14/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 15/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 16/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 17/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 18/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 19/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 20/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 21/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 22/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 23/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 24/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 25/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 26/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 27/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 28/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 29/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 30/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 31/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 32/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 33/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 34/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 35/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 36/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 37/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 38/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 39/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 40/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

info Zdroj: Deník/ Petr Hřídel 41/41 Hokejová příprava v Milevsku: Sparta Praha - Banes Motor ČB 2:1.

Motor má za sebou zatím jediný přípravný duel, ve kterém ve své domovské Budvar aréně porazil Slovan Bratislava 2:1. „Náš výkon byl relativně slušný, měli jsme tam lepší i horší pasáže. Oslabení, přesilovky, bylo tam všechno a zápas splnil to, co jsme od něj očekávali,“ řekl k utkání trenér Ladislav Čihák. Zatímco proti Slovanu odpočívala řada opor z loňského kádru, v duelu se Spartou už by se měla představit silnější sestava. „Budeme hrát na čtyři pětky a zapojíme i hráče, kteří proti Bratislavě nehráli,“ přikývne kouč.

Sparta už má za sebou čtyři přípravné duely. V Litoměřicích vyhrála 5:1, kanadský univerzitní tým Cornell Univerzity porazila 6:1, v Plzni prohrála 0:1 po samostatných nájezdech a Hradec Králové porazila v Poděbradech 1:0.