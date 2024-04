Se svým premiérový ročníkem na jihu Čech může být každopádně spokojen. „Udělali jsme kus práce. Loni hrál Motor prakticky o záchranu, přišli noví hráči i my jako trenéři. Kdyby nám někdo řekl, že do posledního kola základní části zůstaneme v boji o elitní čtyřku a ve čtvrtfinále budeme sahat po vyřazení Třince, tak bychom to maximálně brali. Ale vždy je co zlepšovat,“ je si vědom.

Vyřazení v sedmizápasové řeži od Třince ho samozřejmě mrzelo. „Tým šlapal a měl velkou sílu. Perfektně jsme zvládli předkolo, ve čtvrtfinále jsme byli kousek od zázraku, abychom jako první otočili sérii ze stavu 0:3. Hodně nám chyběli zranění Mikuláš Hovorka a Brant Harris. Zdravotní problémy měli i další hráči. Potřebovali jsme být kompletní. Ale fanoušci si to užili a bavilo je chodit na hokej,“ vidí uplynulý ročník vesměs pozitivně.

Kádr týmu zůstane pro příští sezonu z nějakých osmdesáti procent stejný. „Nemáme moc důvodů k velkým změnám. Končí brankář Dominik Hrachovina, obránci David Štich a Michal Gulaši a útočník Lukáš Vopelka. Nahradíme je, ale nechceme se ukvapit. Máme některá jména v hlavě, jednáme. Pokud se podaří, bude to přínos a mohli bychom být zase o něco lepší,“ věří.

V příštím ročníku by mohl Motoru pokukovat i po lepším umístění, než byla letošní šestá extraligová příčka. „Máme představy a očekávání, ale jednotlivci musí zopakovat své dobré sezony. Když to potvrdí, pak můžeme myslet výš. Ale pokud je vyřadí zranění nebo nebudou mít výkonnost, tak můžeme skončit i hůř. Nechceme stavět vzdušné zámky. Posílí hlavně týmy, které neměly dobrou sezonu, podobně jako loni Motor. Musíme být ostražití, aby sezony nebyly jako den a noc,“ varuje Čihák před přehnaným optimismem. „Ale těší mě, že jsme letos konkurovali kvalitním a silným klubům. Měly to s námi těžké,“ dodá.

Velký výkonnostní progres letos udělal obránce Mikuláš Hovorka. To přineslo velký zájem hráčských agentů ze zámoří o jeho osobu. „Připravujeme se na to, že za nás příští rok hrát nebude. Ale sezonu zvládl nejen on. Taky třeba Ondra Kachyňa šel hodně nahoru. Jsme za ně moc rádi. Věříme, že to budou potvrzovat i nadále.“

Jako kometa zazářil také urostlý centr Jáchym Kondelík, jenž se v průběhu sezony vrátil ze zámoří. Rovněž o jeho služby bude zřejmě zájem. „Má u nás platnou smlouvu a měl by zůstat. Navíc on sám řekl, že v Budějovicích chce odehrát minimálně dva roky. Zároveň se potřebuje stabilizovat, udělat dobré sezony nebo úspěch, což ho zase může vystřelit dál,“ je přesvědčen.

Právě Kondelík spolu s Adamem Kubíkem jsou dvěma zástupci Motoru na tréninkovém kempu národního týmu před mistrovstvím světa v Praze, který začal v pondělí v Karlových Varech. „Když se jim bude dařit a budou se hodit trenérům do koncepce, tak by se mohli prosadit až na šampionát,“ míní.

O nových tvářích ve svém týmu se zatím trenér moc bavit nechce, i když příchod gólmana Milana Kloučka a útočníka Ondřeje Kovařčíka se bere jako hotová věc. „Musíme počkat, až to bude oficiální,“ nechce předbíhat.

V každém případě může Čihák i v příští sezoně počítat se službami kapitána Milana Gulaše. „Guli není jenom střelec, ale je to komplexní hráč. Věděl jsem, že i když nebude dávat góly, tak je bude připravovat. On to potvrdil. Věřím, že i v příští sezoně bude produktivní. Letos měl opravdu výborný ročník,“ ocenil kouč.

Chybět v kádru nebude ani jeho vrstevník Lukáš Pech, kterého v minulé sezoně výrazně přibrzdilo těžké zranění kotníku. „Je to už starší hráč, kteří mívají rozjezdy trochu pomalejší. Dva tři zápasy před zraněním už hrál velice dobře. Pak ho zlomenina kotníku vyřadila, ale jsem rád, že neskočil rovnou do play off a alespoň trochu se rozehrál. Pak zase ukázal, že je pořád výborný hráč,“ těší kouče, že zkušený centr bude na jihu Čech pokračovat i v příští sezoně.

Sám Čihák hodnotí svou první sezonu na českém jihu velice pozitivně. „Celkem se nám dařilo, neměli jsme hluchá místa. Vedení nás podporovalo. Na rozhodující čtvrtfinále, které jsme hráli v Třinci, byla na českobudějovickém náměstí velkoplošná obrazovka na náměstí. To bylo fantastické. Co si člověk může víc přát? Moc toho podle mě není. Sledovali jsme to na dálku. Videotrenérovi jsem dal za úkol, ať mi na tabletu ukazuje, kolik je tam lidí. Byla to jedna z lepších sezon, co jsem zažil. Do budoucna bych si přál, abychom lidem mohli na náměstí třeba i osobně poděkovat,“ doufá.

Aktuálně má mužstvo po náročné sezoně zasloužené volno. Sejde se zase 2. května, kdy absolvuje vstupní fyzické testy. „Dvouměsíční letní přípravu zpestří tradiční soustředění ve Frymburku, trvat bude do konce června. Pak následují necelé tři týdny volna, než půjdeme na led. Tým bude trénovat společně, jenom Milanové Gulaš a Doudera absolvují letní přípravu individuální. Případně možná ještě někdo další,“ upřesňuje.