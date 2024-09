Má doma stříbrnou medaili ze švédské ligy, kterou vybojoval s Färjestadem, čtyři extraligové bronzy, ale alespoň jednou by chtěl také pozvednout nad hlavu mistrovský pohár. A proč ne zrovna letos. S tímto cílem jde do letošní sezony kapitán hokejistů Banes Motoru České Budějovice Milan Gulaš (38 let).

Že svá slova myslí vážně, potvrdil hned v prvním extraligovém kole, kdy důležitým druhým gólem přispěl k vítězství svého týmu v úvodním kole nad Karlovými Vary 3:0. V pátek se Jihočeši představí na ledě úřadujícího mistra republiky v Třinci (17). V původním rozhovoru vypráví nejen o hokeji, ale také o cyklistice, která se stala jeho obrovskou vášní.

Vždycky jste jezdil rád na kole, nebo jste se k cyklistice dostal hlavně proto, že jste kvůli bolavým kolenům v rámci letní přípravy už nemohl běhat?

Na kole jezdím od dvaceti let a naučili mě to starší kluci, když jsem se tehdy dostal v Budějovicích do áčka. Hlavně Jindra Kotrla a také Lukáš Květoň. V té době se na kole jezdilo hodně a byly to opravdu velké dávky. Jezdil jsem pořád, ale potom jsem měl sedm let pauzu. Stal se nám na silnici karambol. Blbě jsme spadli a na kolo jsem pak celou tu dobu nevlezl, i když mi to chybělo. Ale prostě jsem ho úplně vypustil.

Co vás přimělo k návratu do sedla bicyklu?

Jsem vášnivý cyklista i fanoušek tohoto sportu, takže předloni jsem na kolo zase znovu sedl. Tělo mi v přípravě říkalo, že běhat už opravdu nemohu, a potřeboval jsem kondici nějak nahradit. Přestal jsem i chodit na led, jako jsme každé léto chodili do Pouzar centra. V mém věku je dobré si od hokeje také odpočinout. Musí v tom být určitá rovnováha, abyste se na start nové sezony zase těšili. Proto jsem zvolil znovu cyklistiku a ponořil jsem se do toho ještě víc než předtím. Zkusil jsem i závody a strašně moc mě to chytlo. Jsem soutěživý typ a byl to pro mě opravdu skvělý zážitek. Úplně něco nového a úžasného. Je to zase něco jiného, než když si vyjedete sám, nebo s partou kluků.

Jezdíte na silničním speciálu, nebo máte doma také horské kolo do terénu?

Mám silniční kolo, ale i klasické MTB. Silnice je však pro mě královská disciplína. Horské kolo vytáhnu, jenom když je škaredé počasí, nebo chci vyrazit někam do lesů, což je také fajn a má to svoje. Převážně ale jezdím na silnici.

V letním období vyrážíte na kolo každý den?

Kdybych mohl, tak jezdím v létě opravdu každý den. Nedělá mi to problém a naopak se na kolo vždycky těším. Ale musím do přípravy vložit i jiné prvky, zejména posilovnu. A nejde to kombinovat tak, že budete každý den na kole i v posilovně. Na kolo tak jdu třikrát až čtyřikrát v týdnu v určitých dávkách. Stanovím si etapy a v nich segmenty, které jedu skutečně naplno. Není to tak, že si jenom vyjedu. Různě to kombinuji podle chuti, počasí i toho, jak se aktuálně cítím. Nemám to úplně naplánované, ale řeším to spíše pocitově, aby mě to i bavilo. To je strašně důležité, aby se do toho člověk jenom nenutil.

Jezdíte většinou sám, nebo máte své stálé parťáky?

Jezdím sám i s partou. Většinou jsou to ale kluci mimo hokej, kteří mají svou práci. Obojí má svoje. Když jedete sám, tak si nastavíte své tempo a nikoho nezdržujete. Ale mezi mými kamarády je řada bývalých cyklistů, kteří jezdí skvěle. Od nich se učím a je to parádní. Je fajn jet delší cestu v průměru čtyřicítkou. Hodně příjemný pocit.

Hokejisté Banes Motoru slaví spolu s fanoušky výhru v letošním premiérovém extraligovém duelu s Karlovými Vary. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V srpnu jste absolvoval horskou L’Etape Czech Republic by Tour de France v okolí Prachatic a stal jste se dokonce jednou z tváří závodu. Jak se to seběhlo?

Dříve jsem byl trochu uzavřený k sociálním sítím, ale poslední dobou mi to bylo vyčítáno, že bych se měl ve svém věku více zapojit. Že by bylo fajn ukázat také něco ze svého soukromí, které si jinak pečivě hlídám. Tak jsem si řekl, že ukážu něco ze svých koníčků, což by mohlo být pro fanoušky fajn. Tak jsem na to přistoupil a začal trochu více otvírat tato vrátka. Tím pádem jste více na očích a otevřela se mi tato možnost. Ozvali se mi z L’Etape, že by byli rádi, kdybych se do závodu nějak zapojil. Mě to potěšilo i zalichotilo. Kývl jsem a bylo to hrozně příjemné. Okusil jsem zase něco jiného. V hokeji se cítím jako ryba ve vodě, ale tohle bylo něco nového. Potkal jsem se se skvělými lidmi, kteří v cyklistice hodně dokázali. Ať už to byli Zdeněk Štybar, Radomír Šimůnek nebo Tereza Huříková. To jsou výborní cyklisté, kteří za sebou mají parádní kariéry. Baví mě celá ta komunita, která je absolutně v pohodě a cyklistiku si užívá.

Jednalo se o váš úplně první cyklistický závod v životě?

První závod jsem jel také v rámci L’Etape Czech Republic by Tour de France v Praze na Strahově, kde bylo šest tisíc lidí. To byla moje premiéra a opravdu mě to chytlo. Nevěděl jsem, do čeho jdu, protože není legrace pohybovat se v takovém balíku cyklistů. Dvacet kilometrů mi to dělalo problém, protože na to nejsem zvyklý a zejména ve sjezdech jezdím hodně opatrně. To na mě kluci čekají vždycky docela dlouhou dobu. Viděl jsem tam i nějaké pády, a to je pak člověk hned opatrnější. Postupem času, když se peloton začal trhat, tak jsem si našel svůj rytmus a kluky, kteří jeli zhruba stejně jako já. Bylo to perfektní a nic jsem od toho neočekával. Prostě jsem si to chtěl vyzkoušet.

Fyzicky jste to zvládl v pohodě?

Byl jsem pak hodně unavený, protože přece jen je to závod a necháte se strhnout. Také musíte mít zkušenost, jak si rozvrhnout síly, protože není legrace, aby tělo vydrželo sto kilometrů. To se mi nepodařilo ani ve druhém závodě, i když jsem si říkal, že už jsem připravený. Na šedesátém kilometru, kde to shodou okolností velmi dobře znám, jsem měl opravdu velkou krizi a šel jsem na vůli. Ale zvládl jsem to a pak se mi jelo zase dobře. Moc jsem si užil zejména tuhle druhou horskou etapu na Šumavě. Byla to pro mě skvělá zkušenost.

Víte, kolikátý jste dojel do cíle?

Před závodem jsem si říkal, že pořadí vůbec sledovat nebudu. Ale klasika, pak jsem se stejně podíval na výsledky a skončil jsem kolem čtyřstého místa z jedenácti set účastníků. Věděl jsem o některých nebezpečných úsecích, na které jsem si dal pozor. Snažil jsem se jet na pohodu, závod trval nějaké čtyři hodiny. Můj cíl byl dostat se právě pod čtyři hodiny. Zajel jsem to za tři a půl, což bylo fajn. S tím jsem byl spokojený, i když na konci už jsem toho měl plné zuby a dva dny mi trvalo, než jsem se dal zase dohromady.

Závod se jel už v průběhu letní přípravy na ledě. Neměli s vaší účastí trenéři v Motoru trochu problém?

Závod samotný se konal o víkendu, kdy jsme zrovna měli volno, ve kterém si můžeme relativně dělat, co chceme. Ve smlouvách žádný zákaz také nemáme, ale jak už jsem říkal, hlavně vím, co si na kole mohu dovolit. Samozřejmě se přesto může leccos stát, praskne vám guma, vlétne vám do cesty holub, ale já jsem opatrný. Bavili jsme se o tom s trenéry, vědělo o tom i vedení klubu. Nedělali mi žádné problémy, za což jim patří dík. Oni vědí, že kolo je moje velká vášeň, a zároveň jsem byl v závodě nějak zainteresovaný. Bylo to fajn pro všechny strany.

Když se od kola vrátíme k hokeji, loni jste touto dobou přemýšlel o možné poslední sezoně a případném konci kariéry. Nakonec jste novou smlouvu podepsal relativně rychle. Zase vás to pořádně chytlo?

Určitě to bylo i tím, že sezona probíhala dobře a měli jsme velice slušně poskládaný tým. Vyměnil se i trenérský štáb a všechno do sebe zapadlo. Když se daří celému týmu, baví to fanoušky i vás a těšíte na zimák, tak se vám změní celé myšlení, jestli v hokeji pokračovat. Pro mě není lehké zejména v létě do toho zase vstoupit. Máte své koníčky, rodinu. Mám třináctiletého syna a jsou věci, které bych s ním přes rok rád dělal, ale čas trávený na hokeji vám to nedovolí. To mě trošku mrzí, protože vidím, že mi to utíká mezi prsty. To jsou věci, které mě nahlodávají. Na druhou stranu mám hokej pořád rád a hlavně interakci s fanoušky. Dělám to už kvůli dvěma věcem. Chtěl bych pozvednout nad hlavu pohár, který mi chybí a žene mě to dopředu. A za druhé je to spojení s fanoušky, kteří nám fandí. Cítíte z nich energii, kterou nám dávají, když je to baví. Také proto v hokeji pokračuji.

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Kapitán Milan Gulaš na střídačce Banes Motoru.

V kabině přece jen ubývá vašich vrstevníků a přibývá spoluhráčů, kterým byste věkem mohl dělat už i otce. Rozumíte třeba jejich stylu humoru?

Je to jiné. Když si vzpomenu, jak to v kabině fungovalo před dvaceti lety, tak teď je to úplně diametrálně odlišné. Každý doba má svá negativa i pozitiva, to je dané. U nás v týmu to ale máme perfektně nastavené. Naučil jsem se to ve Švédsku, kde si byli všichni zcela rovni. Mladí i staří. Snažím se, aby to tak bylo i v naší kabině. Mladí kluci se tak u nás mohou cítit komfortně. Někdy do toho pochopitelně vstoupíte a něco řeknete, že takhle ano, nebo ne. To je i na místě a je to fajn. Vnímají to i trenéři, kteří jsou na nás na všechny tvrdí, ale pořád je v tom nějaká rovnováha. Mladší kluci se v týmu cítí dobře a také jejich výkony jsou každou sezonou stoupající, což je super a je to ukazatel, že to máme dobře nastavené.

Mohlo by vaše mužstvo být zase o něco silnější než loni?

Z mého pohledu ano. Z hlediska mladší a střední generace se mužstvo až tolik neobměnilo, ti kluci jsou zase o rok starší a zkušenější. Znají i trenéry, kteří přišli před rokem, a všichni ví, co od sebe očekávat. Mančaft se dobře doplnil proti loňské sezoně, kterou jsme odehráli velice slušně. Neměli jsme žádné výkyvy a naše výkony byly konzistentní. To je hrozně důležité. Na konci nám chyběl ten kousek, který jsme si všichni přáli. Ale za ty roky už se všechny negativní věci snažím měnit na pozitivní. Že se nám to nepodařilo v sedmém utkání s Třincem, tak se nám to může podařit letos. Byla to pro nás skvělá zkušenost. Vnímáte to zase trošku jinak, než když jsme tady za mých mladých let hrávali semifinále. Kdyby se nám to podařilo letos, tak by to byl krásný moment pro nás hráče, fanoušky i všechny lidi, kteří se kolem budějovického hokeje pohybují.

Láká vás alespoň jednou zvednout nad hlavu mistrovský pohár. Není na to ale momentálně špatná konstelace, když jsou v extralize finančně nesmírně silné kluby, které díky tomu disponují nadupanými kádry? Pardubice, Sparta a Třinec jsou od zbytku extraligy docela odskočené.

Beru to tak, že je to super pro celou extraligu a fanoušky, kteří se chodí dívat nejen na nás, ale i na soupeře. A když vám přijedou Roman Červenka, Ondra Kaše a další takoví hokejisté, kteří mají skvělé kariéry, tak to baví všechny. Pro finančně ne tak silné kluby je to trochu složitější, ale všechno je možné. To je historicky dané. Jenom jména vám pohár nevyhrají. Bude to těžké, ale celá sezona bude velmi zábavná pro celou extraligu a pro fanoušky zejména.