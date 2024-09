Do Budvar arény jezdí na extraligové zápasy fanoušci ze širokého okolí. „Není to jenom tak, že si dotyčné město nebo obec koupí permanentky, ale my tuto obec také velmi rádi zpropagujeme na sociálních sítích a budou u nás na stadionu mít pamětní tabuli. Chceme, aby se Svět Motoru dostal do úplně celého Jihočeského kraje,“ vysvětluje Mizera.

close info Zdroj: Deník/ Jan Škrle zoom_in Duchovní otec projektu Svět Motoru Vladimír Mizera.

Jak se mohou jihočeská města do projektu zapojit? „Je to velmi jednoduché. Stačí si koupit na sezonu čtyři permanentní vstupenky, což je obsazení jednoho vozu. Pak už je na každé obci, jak s permanentkami naloží. Jestli je dá dobrovolným hasičům, učitelům, úředníkům, prostě komukoliv. Těšíme se na všechny obce, které se do tohoto projektu připojí,“ vzkazuje Mizera.

Jedním z prvních měst, které se k projektu Svět Motoru připojilo, bylo Větřní. „Důvod, proč jsme se k projektu připojili, je jasný. Chtěli jsme podpořit nejen samotné hokejisty. Náš Motor, který je na jihu Čech jedinečný. A zároveň jsem chtěl jako starosta nějak odměnit také naše lidi, kteří si to zaslouží. Mezi ně patří dobrovolní hasiči, kteří vyjíždějí na zásahy ve dne v noci a nemají za to ani korunu. Máme také spoustu fotbalových trenérů, kteří celý týden bezplatně chodí trénovat děti a potom s nimi ještě o víkendech jezdí po zápasech,“ říká starosta Větřní Antonín Krák.

close info Zdroj: Se svolením města zoom_in Starosta města Větřní Antonín Krák.

„Nemám moc jiných možností, jak je odměnit. Ale tohle je perfektní říležitost. Můžeme koupit pár permanentek, aby mohli po celou sezonu jezdit na hokej na zápasy Motoru a zafandit. Lidi si toho váží, proto jsme si i na tento rok zadali položku do rozpočtu našeho města a koupili jsme si permanentky. Těšíme se na sezonu, budějovický hokej táhne. Já sám jsem příznivcem nejen hokeje, ale i fotbalu a volejbalu,“ nijak se netají.