Účastník olympiády v Calgary v roce 1988 a svého času s 846 starty extraligový rekordman svému bývalému klubu věří: Pokud to bude Motoru šlapat, tak může hrát hodně nahoře. Mančaft má dobrý. Na titul to asi nebude, ale určitě by měl výt výš než loni, když vypadl ve čtvrtfinále. Klidně by letos mohl jít až do finále," míní.