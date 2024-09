Proti Energii to ale nebylo nic jednoduchého. Bruslivý soupeř kousal, na střely na branku dokonce vyhrál 35:26, v koncovce však naštěstí narážel na bezchybného Milana Kloučka v domácí brance, jenž si díky výbornému výkonu vysloužil první letošní vychytanou nulu. „Chtěli jsme do utkání vstoupit jednoduše. Neztrácet puky a hrát trochu bezpečně, abychom soupeře nepouštěli do rychlých brejků. V první třetině se nám to relativně dařilo. Druhá třetina už v našem podání nebyla tak dobrá. Vary zlepšily pohyb, více forčekovaly. My jsme špatně zacházeli s kotoučem a soupeř se dostával do šancí. Naštěstí jsme ujeli, dali jsme gól a pak jsme si pomohli přesilovkou,“ připomíná trenér vítězného Ladislav Čihák důležité dva góly ve druhé třetině.

V závěrečném dějství už si jeho tým tři body zkušeně pohlídal. „Ve třetí třetině jsme si chtěli dát hlavně pozor na hostující rychlé hráče, včas a kvalitně posouvat puky. To se nám celkem dařilo. Bylo to strašně těžké utkání hlavně pro psychiku, protože jsme byli doma a chtěli jsme první zápas urvat. Poděkování patří klukům do kabiny i fanouškům,“ vzkázal.

Šest tisíc fanoušků v Budvar aréně slaví gól kapitána Milana Gulaše. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Nejlepším hráčem domácího celku byl vyhlášen střelec prvního a zároveň vítězného gólu Martin Beránek, ale aspirantem na toto ocenění bezpochyby mohl být i již zmíněný gólman Klouček, který podal výborný výkon. Trenéři mu dali přednost před Janem Strmeněm, přestože v přípravě chytali oba zcela rovnocenně. „Oba měli v přípravě skvělá čísla. Vsadili jsme aktuálně na Kloudyho a věřím, že mu hodně pomohlo, když vychytal nulu. Nikde ale není napsáno, že příští zápas nemůže chytat Honza Strmeň. S gólmany máme domluvu, kluci ví, kdy budou chytat,“ ujistí Čihák.

Jihočechům vyšla hra speciálních formací. V přesilovce dal po parádní kombinaci kapitán Milan Gulaš důležitý gól, v oslabení Motor neinkasoval. „Dali jsme v přesilovce gól, což bylo super. Kluci to sehráli dobře a rychle. Ale nelíbily se mi naše fauly ve třetí třetině, což nás příště může stát zápas. To byla trochu kaňka na našem výkonu,“ připustil domácí kouč.

Olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Pavel Patera musel při své extraligové premiéře na střídačce Karlových Varů překousnout porážku. „Do prvního gólu to byl vyrovnaný zápas. Paradoxně v době, kdy jsme měli pětiminutovku, ve které jsme si vytvořili víc šancí než Budějovice, tak nám z toho ujely a daly první gól. Pak sehrály výborně přesilovku. Ve třetí třetině už jsme neměli tolik šancí jako před prvním gólem. Domácí zaslouženě vyhráli,“ sportovně uznal.