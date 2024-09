Nick Olesen dává svůj první gól do pardubické sítě.

To byl koncert! Ve třetím kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice po parádním výkonu nad největším favoritem na titul Pardubicemi jednoznačně 6:1. Již v úterý je čeká další utkání v Olomouci (18).

Do domácí branky se poprvé v sezoně postavil Strmeň, z útočníků tentokrát nezbylo místo v sestavě nezbylo na Tomana, kterého nahradil Kašlík. Hosté přijeli bez svého zraněného kapitána českobudějovického rodáka Lukáše Sedláka.

Před narvanou halou začali Jihočeši náramně a sehráli výbornou úvodní třetinu. Už ve čtvrté minutě založil rychlou akci nestárnoucí Pech, předložil kotouč Olesenovi a dánský reprezentant neomylně vymetl horní růžek Willovy klece. Vedoucí gól Motor pořádně rozparádil a pardubickému gólmanovi řádně zatopili. Domácí bavili skvělým hokejem a přidali i další dva góly. Nejprve se prosadil stále se lepšící Beránek a svůj druhý gól přidal s velkou dávkou štěstí v přesilovce po teči pardubického obránce Olesen.

Dynamo přidalo až v závěru první třetiny. Strmeň v domácí brance ale dlouho čaroval a trenér gólmanů národního týmu Ondřej Pavelec jen obdivně přikyvoval, jakého to máme na jihu Čech gólmana. Až jednadvacet vteřin před první sirénou nestačil zastavit Smejkalovu dorážku.

Ve druhé třetině se nehrálo ještě ještě ani minutu a už na led létaly čepice. Po další výborné přihrávce od Pecha totiž završil střelou z otočky Dán Olesen hattrick. Čtvrtý gól také znamenal Willův odchod na střídačku. Také jeho náhradník Vomáčka se ocitl záhy v ohni střel a neskutečný závar pve vlastním brankovišti přežil bez úhony jen díky obrovské dávce štěstí.

Pátá tak zněla Budvar arénou až ve třetí třetině a postaral se o to důrazný Valský. Domácí byli hladoví a ještě neměli dost. Na konečných 6:1 upravil po Reillyho akci pohotový Koláček a pak už mohla vyprodaná Budvar aréna slavit nečekaně vysokou, ale zcela zaslouženou výhru.

Banes Motor České Budějovice – HC Dynamo Pardubice 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Olesen (Pech), 13. M. Beránek (F. Přikryl, Kubík), 16. Olesen, 21. Olesen (Pech), 44. Valský (Kašlík), 55. Koláček (Valský) – 20. Smejkal (M. Kaut, Červenka). Vyloučení: 4:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Lhotský, Hnát. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Motor: Strmeň – Kachyňa, M. Doudera, Reilly, Štencel, Kubíček, Pýcha – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Olesen, Pech, O. Kovařčík – M. Beránek, F. Přikryl, Kubík – Valský, Koláček, Kašlík. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Pardubice: Will (21. Vomáčka) – Čerešňák, Hájek, Houdek, T. Dvořák, D. Musil, Vála, Švec – M. Kaut, Červenka, Smejkal – Herčík, R. Kousal, L. Radil – T. Vondráček, Poulíček, Mandát – Lichtag, Rákos, Pochobradský. Trenéři Zadina, Černohous a Kočí.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík: „Odehráli jsme velmi dobré utkání. Měli jsme výborný pohyb, bylo nás plné hřiště. Obstáli jsme i v osobních soubojích u mantinelů s urostlými hráči soupeře. Proměnili jsme situace, které jsme proměnit měli. V důležitých momentech nás podržel gólman. Všechno si sedlo, bylo to jeden z nejlepších zápasů za dobu, co jsem u týmu.“

Vít Černohous (Pardubice): „Od začátku utkání jsme zaostávali. Brzy jsme nabrali dvoubrankové manko a pak se to nabalovalo. Vadí mi hlavně, že nám chyběla odhodlanost, hladovost a s prominutím nasranost, abychom vyhrávali souboje. Soupeř prokázal velkou kvalitu, ale my jsme mu to neudělali vůbec složité tím, jak jsme se chovali na ledě i na střídačce. K tomu si budeme muset říct pár nepříjemných slov. Nemůžeme se jenom chválit.“