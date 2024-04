Plní si další ze svých hokejových snů. Urostlý centr Banes Motoru Jáchym Kondelík (24 let) v sobotu oblékl ve vítězném utkání s Německem (4:2) poprvé dres seniorského národního týmu. Nyní se těší, že si ve čtvrtek zahraje za reprezentaci proti Rakousku (17:10) doma v Českých Budějovicích.

Jáchym Kondelík na tréninku národního týmu v Budvar aréně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Užil jste si reprezentační debut proti Německu, kdy jste si připsal dvě asistence?

Hlavně jsem byl rád, že jsme vyhráli. Byl to můj první zápas v reprezentaci, takže tam nějaká nervozita byla. Ale jsem rád, že jsme to zvládli. Kluci mi obrovsky pomohli. Hrálo se mi s nimi skvěle a udělali mi ten debut mnohem jednodušší.

Nějaký ten debut už jste v kariéře zažil, ale v čem byl jiný premiérový zápas za seniorský národní tým?

Bylo to krásné. Pamatuji si, jak jsem v roce 2015 koukal na přípravné zápasy před mistrovstvím světa v Praze, na kterém jsem byl. Těžko se mi teď věří, že si tyto přípravné zápasy mohu zahrát. Byl jsem z toho nadšený a pět minut před koncem utkání jsem se dokonce zamyslel, že je to krásný pocit. A nečekal jsem, že bych si něco podobného mohl vůbec zahrát.

Dvě asistence vám tenhle pocit ještě vylepšily?

To byl takový bonus. Jak už jsem řekl, hlavně jsem rád, že jsme vyhráli. Německo rozhodně nebyl jednoduchý soupeř. A jestli dám gól já, nebo někdo jiný, to není důležité. To samé platí i pro asistence.

Co říkáte na letošní sezonu, ve které jste po svém návratu ze zámoří v dresu Motoru tak výrazně prorazil v extralize?

Vracel jsem se domů s tím, že bych chtěl kariéru trochu restartovat. V Americe jsem nějakou práci odvedl a jméno tam relativně měl. Tady v Čechách ale zámořská univerzitní liga není tak sledovaná. Určitě však má svoji kvalitu, a i Kuba Sirota, jenž se odtud vrátil, hraje skvěle. Myslím, že kluci, kteří tam budou chodit, už se nebudou muset vracet, aby si jich někdo všiml.

Těší vás, že si můžete zahrát za národní tým proti Rakousku doma v Budvar aréně?

Je to pro mě až neuvěřitelné. Sezona se mi celkem povedla a završím ji tím, že si mohu zahrát před svými fanoušky za nároďák. O tom se mi vždycky jenom zdálo. Jsem z toho nadšený.

Už jste ukazoval Budvar arénu Ondrovi Kovařčíkovi, o jehož příchodu do Motoru se hovoří jako o hotové věci?

Nevím, jestli už je potvrzené, že k nám Ondra skutečně přijde. Pokud to dopadne, tak bychom byli strašně rádi. Je to fantastický hráč a hlavně skvělý člověk, co jsem zatím měl šanci ho poznat. Takové tady vždycky chceme.

Z NHL už asi moc centrů nedorazí. Jak vidíte svou šanci na konečnou nominaci na mistrovství světa?

Jak už jsem několikrát říkal, všichni se chceme v týmu udržet co nejdéle. Někteří kluci ale pojedou domů dřív, a když budu jeden z nich, tak se nedá nic dělat. Samozřejmě však udělám maximum, abych v mužstvu vydržel co nejdéle. Beru to tak, že je to pro mě obrovská zkušenost. A jestli odehraju jeden zápas, nebo osm, tak je to pořád super. Takový malý cíl pro mě bylo dostat se sem a zahrát si doma.

Čeká vás dvojzápas s Rakouskem. Čím budou tyto dva duely jiné než ty přecházející proti Německu?

Myslím, že budou stylem hokeje hodně podobné. Pro nás se nic nemění. Musíme se soustředit sami na sebe a zlepšovat se každým dnem. Věřím, že to dobře dopadne.

Kolik jste na čtvrteční zápas rozdal lístků?

Obcházel jsem všechny kluky v kabině, a kdybych dostal sto lístků, tak bych je byl všechny schopen rozdat. Určitě se žádný neztratí (úsměv).

Už je daná nominace, že se spoluhráčem z Motoru Adamem Kubíkem nastoupíte právě v utkání v Českých Budějovicích?

Dané to není nikdy. Momentálně v sestavě jsme, ale trenéři se dívají i na to, jak trénujete. Víme, že si utkání musíme zasloužit. V sestavě jsme, ale je třeba pracovat, abychom v ní vydrželi a mohli ve čtvrtek nastoupit.