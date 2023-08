Lepší vstup do sezony si snad ani nemohli přát. Hokejoví junioři Banes Motoru České Budějovice v roli nováčka extraligy v úvodním duelu sezony převálcovali Škodu Plzeň 5:0.

Junioři Banes Motoru slaví první letošní extraligovou výhru. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Naprostá spokojenost z takového vstupu do nového ročníku doslova vyzařovala z jednoho z asistentů trenéra Radima Skuhrovce Arpáda Györiho. „Samozřejmě jsme maximálně spokojeni,“ přikyvuje. „Začátek zápasu přitom z naší strany nebyl ideální, protože jsme udělali zbytečné fauly a dostali tak soupeře do hry. Naštěstí jsme to přežili a uklidnily nás dva góly, které jsme vstřelili,“ konstatuje. Ve zbytku zápasu už měl Motor navrch. „Náš herní projev v utkání byl dobrý. Kluci makali a byli odměněni vysokým vítězstvím,“ pochválil své svěřence.

Do nejvyšší juniorské soutěže se českobudějovický tým vrátil po roční pauze. „Pochopitelně jsou tam očekávání, jak se s tím srovnají třeba kluci, kteří přišli z dorostu. Věděli jsme, že to bude těžší a rychlejší. Máme na čem pracovat, ale první zápas nám ukázal, že bychom nemuseli být na špatné cestě. Ale je to samozřejmě jenom začátek,“ dobře si uvědomuje.

Výrazně se v utkání prosazovali hráči, kteří absolvovali větší část letní přípravy s prvním týmem. Blýskl se především útočník Matyáš Humeník, jenž zaznamenal hattrick. „Snažíme se, abychom hlavně hráli kolektivně. Někdo dává góly, někdo brání. Ale určitě je naším hlavním cílem, abychom připravili co nejvíce hráčů pro áčko,“ jasné deklaruje.

Těsná prohra se Motoru v Milevsku se Spartou, trenér Čihák neměl co vytýkat

Arpád Györi žije v Táboře, odkud pod Černou věž každý den dojíždí a kde poslední roky trénoval. „Už jsem byl v Táboře dlouho a u juniorské kategorie jsem ještě nikdy nepůsobil. Kluci tady postoupili do extraligy a profesně mě to zajímalo. Je to pro mě změna a posun v kariéře,“ pochvaluje si přechod do Českých Budějovic.

Branky a nahrávky: 11. Seidl (Pospíchal), 20. Humeník (Sochor, Willmann), 35. Pitel (Březina, Petrásek), 36. Humeník (Hoch), 60. Humeník (Vachun).