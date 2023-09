Generálku mají zdárně za sebou, nad prvoligovou Duklou Jihlava vyhráli hokejisté Banes Motoru v posledním letošním přípravném duelu 5:2 a nyní už se začnou chystat na extraligovou premiéru, která je čeká v pátek 15. září v Praze na Spartě (18:30).

Krásný gól Pavla Pýchy na 5:2 v utkání s Jihlavou. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeši zakončili seriál devíti přípravných zápasů s bilancí čtyř vítězství a pěti porážek. Poslední výhra s prvoligovým soupeřem se nerodila vůbec lehce. Bezbranková první třetina nabídla jen hokejovou šeď a až od poloviny duelu se diváci dočkali šancí i gólů. „Nebylo to vůbec lehké. Na utkání jsme se dobře připravovali a řekl bych, že jsme nic nepodcenili. Ale vstup do zápasu a první třetina tomu vůbec neodpovídaly,“ přikývne i trenér Motoru Ladislav Čihák. „Nešly nám nohy, prohrávali jsme souboje, vázla rozehrávka. S tím jsme nebyli spokojeni. Náš výkon byl diametrálně odlišný od toho, jaký jsme podali v neděli proti Oulu,“ dodal.

Druhá třetina byla ještě poměrně vyrovnaná, ve třetí už měl Čihákův tým navrch. „Do třetí třetiny jsme trochu promíchali sestavu a naše hra se trochu zlepšila, i když do ideálu to mělo daleko. Respektujeme každého soupeře a nebylo to vůbec jednoduché utkání. Jihlava velmi dobře bruslila a jsme rádi, že jsme doma poslední a těžký zápas před startem extraligy dotáhli do vítězného konce,“ ocenil kouč.

V obranné hře jeho týmu bylo tentokrát poměrně dost okének. „Všechno to pramenilo z naší špatné hry s kotoučem,“ nabízí Čihák jednoduché vysvětlení.

Jeden z klíčových útočníků týmu Dominik Simon začal utkání v centru druhého útoku, pak se vrátil na křídlo. „Dominik je výborný hráč, na kterého se mohu spolehnout kdekoliv. To je výhoda, když máte v lajně dva centry a jsou schopni hrát i na křídle, tak máte více variant, což je bezpochyby výhoda,“ tvrdí.

V brance dostal opět příležitost Dominik Hrachovina. „Byl to poslední zápas před extraligou, kterou začne Hrášek. Proto jsme se takhle rozhodli a dali jsme ještě jedno utkání jemu,“ komentuje trenér nasazení gólmanů do duelu.

Jeho mužstvo nyní čeká před prvním mistrovským duelem na Spartě více než týdenní pauza. „Je to akorát. potrénujeme, o víkendu dostanou kluci volno, od pondělka budeme zase na ledě a uděláme si na tréninku věci, které potřebujeme, abychom byli dobře připraveni na pátek,“ má jasno.

Ze zdravotních důvodů museli generálku vynechat obránci Vráblík se Štichem a také klíčový centr Pech. K možnosti jejich případného využití v duelu na Spartě se trenér vyjadřovat nechtěl. „Je to interní záležitost klubu,“ rázně odmítl.

Mužstvo by podle něj mělo být na extraligový start dobře připraveno. „Ale vždycky je na čem pracovat a co zlepšovat. Musíme pořád pracovat a také s poučit ze zápasů, které jsme odehráli. Na tyhle se věci se zaměřit, abychom byly nachystáni co nejlépe,“ přeje si Ladislav Čihák.