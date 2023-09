Druhou výhru v tomto týdnu si připsali na konto hokejisté Banes Motoru České Budějovice. Po úterním vítězství nad Kometou Brno 5:3 o dva dny později rozebrali rakouský Linec 7:3. V neděli je čeká náročná prověrka v podobě domácího duelu s osminásobným mistrem Finska Kärpätem Oulu (17).

Gól kapitána Milana Gulaše při přesilovce pět na tři. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Objektivně vzato byl Linec zřejmě asi nejslabším soupeřem, se kterým se Jihočeši letos v přípravě utkali. Nic to nemění na faktu, že celé mužstvo podalo velmi dobrý výkon a vyhrálo hodně přesvědčivě.

Oproti duelu s Kometou domácí perfektně zvládli vstup do utkání. Zatímco v úterý v páté minutě prohrávali 0:2, teď s Lincem naopak ve dvanácté minutě vedli 3:0. „Byl to samozřejmě jiný soupeř, ale vstup do první třetiny jsme měli dobrý. Začátek posledního utkání jsme si v kabině trochu vyříkali a kluci na to skvěle zareagovali. Celkově byla naše hra lepší, poslušnější a byli jsme s ní spokojeni. Dali jsme spoustu gólů, ale pořád tvrdím, že jsme trochu zranitelní vzadu. Musíme si na to dávat pozor, abychom z nějaké optické převahy zbytečně neinkasovali góly,“ zdvihá přes celkovou spokojenost trenér Ladislav Čihák varovně ukazovák.

Oproti běžným zvyklostem nenastoupil v centru prvního útoku Lukáš Pech, ale prohodil si pozici s Kanaďanem Brantem Harrisem. „Byl to takový impulz, který dobře zafungoval a byli jsme s tím spokojeni,“ pochvaloval si Čihák.

V mezinárodní konfrontaci hokejisté Banes Motoru přestříleli rakouský Linec

Co mu ale přidělalo vrásky, bylo zranění Pecha po souboji u mantinelu. Do třetí třetiny už zkušený centr nenaskočil. „Noha ho bolela, tak ze zápasu raději odstoupil, aby si to třeba ještě víc nepoškodil. Uvidíme, co řeknou lékaři, až ho vyšetří,“ nechtěl předbíhat.

Problém má Motor také v obranných řadách, protože mimo hru jsou zranění Vráblík se Štichem a trenéři tak mají k dispozici pouze šest zdravých beků. „Pracujeme na tom,“ ujistí kouč.