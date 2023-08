Do Brna jeli bez několika největších opor a prohráli s Kometou v dalším z řady přípravných zápasů 2:5. Dnes se hokejisté Banes Motoru představí doma, v Budvar aréně budou hostit v rámci série Energie AG Motor Tour rakouský Red Bull Salcburk (17:30).

Trenéři Jiří Hanzlík (vpředu), Ladislav Čihák a Stanislav Hrubec na střídačce Banes Motoru při utkání v Brně. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

V Brně sehráli Jihočeši vyrovnanější duel, než napovídá konečný výsledek. „Obrázek hry byl jiný než konečný výsledek. Byli jsme Kometě vyrovnaným soupeře a náš herní projev nebyl špatný. Vypracovali jsme si v utkání možná i více šancí než soupeř, hokej se však nehraje na umělecký dojem, ale na góly. A v tom jsme neuspěli,“ zhodnotil čtvrteční zápas asistent trenéra Čiháka Jiří Hanzlík.

Jednu branku inkasovali hosté v oslabení. „Ale s dalšími přesilovkami soupeře jsme se popasovali velice dobře,“ podotkne bývalý výborný obránce. „Hlavně ve třetí třetině jsme však prohráli hodně vhazování v obranném pásmu. Tím pádem jsme hráli méně s pukem a hůř jsme se dostávali do tlaku, abychom s výsledkem ještě mohli něco udělat. Rozhodující pro celý zápas byl gól Komety na 3:1 ve druhé třetině po naší špatně rozebrané buly. Jakmile jsme prohrávali o dva góly, tak už to bylo těžké. Pokud bychom byli v kontaktu, tak by průběh zápasu byl jiný,“ je Hanzlík přesvědčen.

V dalším přípravném utkání Banes Motor prohrál v Brně, v pátek hostí Salcburk

Do Brna nejeli největší opory gólman Hrachovina a útočníci Gulaš, Pech a Harris. „Byla to zase příležitost pro ostatní hráče,“ přikývne asistent. „Utkání se odehrálo ve slušném tempu, tak se v dnešní době i přátelské zápasy hrávají. Přišlo dost lidí, takže byla dobrá kulisa, která hráče vždycky víc vybudí.“

Již dnes čeká Banes Motor atraktivní duel s nejlepším rakouským klubem Red Bull Salcburk. „Nastoupí hráči, kteří nebyli v Brně. I když jsou to zkušení kluci a mají toho spoustu za sebou, tak i oni potřebují získat před startem sezony zápasovou praxi,“ míní.

Mimo hru je pouze zraněný obránce Roman Vráblík. „Snad by to nemělo být nadlouho,“ přeje si Jiří Hanzlík.

Soutěž o čtyři vstupenky na jeden ze zápasů Energie AG Motor Tour Banes Motor České Budějovice – Black Wings 1992 Linec, který se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna od 17:30.

Kdo je v letošní sezoně trenérem Banes Motoru:

a) Ladislav Čihák

b) Václav Prospal

c) Jaroslav Modrý

Správné odpovědi posílejte co nejdříve na e-mailovou adresu: soutez.jih@denik.cz

Autoři prvních dvaceti správných odpovědí získají vždy čtyři vstupenky na duel Motoru s Lincem.