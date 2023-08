Výsledky v přípravě nejsou až tak důležité, ale na druhou stranu každá výhra potěší. Hokejisté Banes Motoru otočili přátelský zápas s Kometou Brno, ve kterém dvakrát prohrávali, a zvítězili 5:3. Již ve čtvrtek je čeká další domácí duel v rámci série Energie AG Motor Tour proti rakouskému Linci (17:30).

Obléhání branky Komety v podání první formace Banes Motoru. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeši proti Kometě předvedli naprosto nepovedený vstup do utkání. Po pouhé půlminutě zaváhali, inkasovali vedoucí gól a hned v páté minutě při vlastním oslabení druhý.

„Měli jsme extrémně špatný vstup do zápasu. Na tom musíme zapracovat,“ je si dobře vědom i trenér Ladislav Čihák. „Snažili jsme se na utkání dobře připravit. Po vyhraném buly ale soupeř přeskočil našeho hráče. Byl to jasný signál, na který jsme nezareagovali a bohužel z toho Kometa dala gól. Tyhle puky musíme sbírat my. Každý zápas začíná od reakce na vhazování, kterou jsme měli špatnou,“ dodá.

Naštěstí se jeho tým rychle probral a ještě do konce úvodního dějství bylo vyrovnáno. „Zareagovali jsme na to, trošku jsme rozpohybovali nohy a dostali jsme se víc do útočného pásma. Povedlo se nám vyrovnat. Takový vstup do utkání se nám ale příští může vymstít,“ má zcela jasno.

V dalším průběhu utkání už domácí přehrávali soupeře, který nechal odpočívat některé své opory. Přesto ještě jednou pustil Motor hosty do vedení. „Zlepšili jsme pohyb a věřili jsme, že pokud na soupeře vyvineme tlak, tak bychom mohli získávat puky. To se nám naštěstí podařilo. Trošku mě mrzí neuznaný gól,“ připomíná kouč situaci, kdy kotouč po Harrisově dorážce přešel brankovou čáru, což potvrdil i záznam na multifunkční kostce, ale rozhodčí rozpažili. „Všichni to viděli, ale stane se,“ mávne rukou.

Motor dvakrát prohrával, přesto dokázal zápas otočit a slaví výhru nad Kometou

Z vlastního tlaku ve druhé třetině však Motor inkasoval. „To je další věc. Opticky soupeře mačkáte, vytváříte si šance, ale nedáte gól. Kometa se k nám dostala a branku z toho vstřelila. Některé týmy takhle hrají. Dobře brání, dostanou se k vám do pásma a vyfasujete gól. Na našem obranném pásmu stále musíme pracovat. Takové věci se nesmějí stávat,“ zdůrazní.

V předcházejících zápasech českobudějovický tým několikrát vedl, ale nakonec o vítězství přišel. Tentokrát mužstvo ukázalo sílu a naopak samo dokázalo průběh utkání otočit. „Ale není dobré hned na začátku prohrávat 0:2, protože jsou celky, které si to pak mohou pohlídat. Kluci ukázali, že za to umí vzít a zápas otočili. Za to jsem rád. Ale nerad bych, aby se to opakovalo,“ přiznává.

Extraliga začíná za dva týdny a sestava Motoru už se pomalu začíná rýsovat. „Rýsují se nám obranné dvojice a dva útoky,“ přikývne trenér. „A pomalu začínáme mít jasno i o dalším útoku. Pracujeme na tom, zlepšují se herní věci s pukem i bez puku. Zapracovat ale ještě musíme na obranném pásmu. Nechci říct, že jsme na dobré cestě, aby to případně neshodil nějaký jeden výbuch, ale pracujeme systémově. S Kometou jsme měli pár velmi dobrých věcí a směřuje to směrem, který naše oči vidí a chtějí vidět.“

Vítězný gól dal zkušený bek Michal Gulaši, jenž přišel na jih Čech po dlouhých letech strávených právě v Brně. „Přestože už má dost vysoký věk, tak Michal potřeboval restart. Pořádně potrénovat, dostat v letní přípravě zahulit, ale skousl to neskutečně. Dál na sobě maká. Znám ho z minulosti, vím, jak umí bruslit a hrát hokej. Rozpohyboval se, kondičně se cítí dobře a věřím, že se bude i nadále zlepšovat. Strašně dobře trénuje a už jenom svou tvrdostí pro nás bude extrémně platný. Navíc je to výborný hráč do kabiny,“ chválí si trenér příchod zkušeného beka.

OBRAZEM: Parádní vstup juniorky Banes Motoru do extraligy, doma přejela Plzeň

Horší situace je situace s dalším obráncem Romanem Vráblíkem, jenž stále zůstává se zraněným kolenem mimo hru. „Potřebuje to doléčit. Může to trvat ještě nějaké dva tři týdny. V nejbližší době s ním počítat nemůžeme. Nechceme nic uchvátat,“ ujistí. Zraněný je také další bek David Štich.

V tomto týdnu čekají českobudějovické hokejisty ještě další dva přípravné zápasy. „Obránců máme teď akorát, tam žádné prostřídání nepřipadá v úvahu. Útočníky protočíme. Točili jsme je už i s Kometou,“ říká Ladislav Čihák k dalším utkáním ve čtvrtek s Lincem (17:30) a v neděli s finským Kärpätem Oulu (17).

Soutěž o čtyři vstupenky na jeden ze zápasů Energie AG Motor Tour Banes Motor České Budějovice – Black Wings 1992 Linec, který se uskuteční ve čtvrtek od 17:30.

Jaký byl výsledek posledního přípravného zápasu Banes Motoru s Kometou Brno:

a) 5:3

b) 10:1

c) 1:4

Správné odpovědi posílejte co nejdříve na e-mailovou adresu: soutez.jih@denik.cz

Autoři prvních dvaceti správných odpovědí získají vždy čtyři vstupenky na duel Motoru s Lincem.