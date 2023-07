Dvě sezony byl Vladimír Mizera (45 let) v roli videotrenéra členem realizačního týmu extraligových hokejistů Motoru a doma se mu houpá na zdi bronzová medaile z té první. Nyní se posunul zase o krok dál. Ve stejné roli bude působit u reprezentační osmnáctky a ve svém mateřském klubu se přesunul do obchodního oddělení.

Vladimír Mizera bude působit jako videotrenér u reprezentační hokejové osmnáctky. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jak jste se vlastně dostal k dost specifické roli hokejového videotrenéra?

Před dvěma roky mě oslovil manažer Motoru Standa Bednařík, jestli bych neměl zájem dělat videotrenéra u A mužstva. Bylo to v době, kdy jsem skončil své působení v agentuře BPA a v klubu jsem fungoval jako skaut mládeže. V této pozici jsem částečně pokračoval i nadále a zároveň jsem začal dělat videotrenéra u áčka pod vedením tehdejších trenérů Jardy Modrého a Patrika Martince. Za začátku jsem s touto rolí seznamoval a musím říct, že žádný začátek není jednoduchý. Ale postupně jsem se do toho dostal a troufnu si říct, že jsem si k této práci našel cestu a velice mě baví.

Do vaší kompetence spadaly i trenérské výzvy, což jsou často mimořádně důležitá rozhodnutí?

Ano. Trenérská výzva spadá do kompetence videokouče. Je to hodně o technice, jakou máte k dispozici. Řada extraligových klubů ji má na takové úrovni, že si jednotlivé situace může přehrát v reálném čase. Za mé doby jsme podobné zařízení v Motoru neměli, takže trenéři i já jako videokouč jsme byli většinou odkázáni na to, jaké jsme měli oko. Bylo to hodně o našem odhadu. V minulé sezoně jsme si nakonec vzali jenom jednu challenge, která byla naštěstí úspěšná. V tak krátkém čase je to velice jinak velice těžké posoudit, když si konkrétní situace nemůžete pořádně přehrát a zvětšit. Je to skutečně těžké rozhodování.

S Motorem jste zažil dvě sezony. Jednu krásnou, zakončenou bronzovými medailemi, a pak tu minulou, kdy jste se až do konce sezony třásli o holou extraligovou příslušnost.

Bylo to tak a podle výsledků se také odvíjela atmosféra v trenérské kabině. V sezoně, ve které jsme dosáhli na třetí místo, byla nálada konstruktivní, mužstvo šlapalo a po Novém roce jsme udělali velkou vítěznou šňůru. Samozřejmě se lépe pracovalo i nám trenérům, kteří jsme zajišťovali servis kolem týmu. Další ročník jsme odstartovali výborně, vyhráli jsme první tři zápasy, ale pak přišel výkonnostní propad a už to bylo těžké. Na mužstvo padla deka a přeneslo se to i do trenérské kabiny.

Na mistrovství světa se snažím rychle zapomenout, tvrdí gólman Šimon Hrubec

Kde máte bronzovou medaili? Visí na nějakém důstojném místě?

Přesně tak. Pověsil jsem si ji doma na čestném místě (úsměv). Koukám se na ni a moc si vážím, že jsem mohl být součástí takového mužstva. Byl to až snový začátek mé trenérské kariéry. Byla to má první sezona v mužské kategorii a hned se povedlo sáhnout na medaili.

Po nevydařené uplynulé sezoně skončil v Motoru celý realizační tým, takže se to týkalo i vás?

Ano. Bývá to sice tak, že videotrenéři a trenéři gólmanů se v klubech moc nemění a tyto pozici se vykrývají z místních zdrojů. Ale nám bylo řečeno, že noví trenéři si přivedou svůj realizační tým. Někdy od února bylo jasné, že současné trenérské složení pokračovat nebude. Věděl jsem, že přijde i nový videokouč. I přesto jsme se v průběhu dubna sešli s novými trenéry a bavili jsme se o možnosti mého pokračování ve funkci.

Nakonec jste se nedomluvili. Co následovalo dál? Pomáhal jste třeba při výběru vašich nástupců, kterými se stali Tomáš Pařízek a Adam Přibyl?

Nepomáhal. To je plně v kompetenci nového sportovního manažera, kterým je Jirka Novotný. On si kompletně vybírá personální složení realizačního týmu. Řeší si to po své ose.

V klubu jste ale zůstal. Jaká je vaše nová úloha?

Po sezoně jsme si sedli se Standou Bednaříkem a bavili jsme se o mém dalším využití v klubu. Řekl jsem mu, že bych v Motoru velmi rád pokračoval. Nabídl jsem své dřívější zkušenosti z působení v BPA a možnost připojit se k Petru Míškovi do obchodního týmu. Domluvili jsme se, že budu v klubu pokračovat v roli obchodního manažera.

Už jsem potřeboval změnu, říká posila Motoru z mistrovského Třince Milan Doudera

Jak se shání v dnešní době peníze pro Motor?

Předně musím říct, že Motor je tradiční a velmi dobrá značka. Ale vzhledem k tomu, že klub má v dnešní době už nějakých dvě stě partnerů, tak shánět nové úplně jednoduché není. Ale není to na druhou stranu nic nemožného. To je moje práce. Petr Míšek se stará o stávající partnery a já se snažím nabírat nové.

K tomu navíc stále ještě fungujete u mládeže?

Ano. S novým manažerem mládeže Václavem Nedorostem jsme se domluvili, že budu nadále pomáhat u těch nejmenších jako asistent trenéra, což není tak časově náročné a dá se to zvládat.

Navíc figurujete na velice prestižní adrese jako jeden ze dvou videotrenérů naší reprezentační osmnáctky. Kdo vás oslovil?

Nový hlavní trenér osmnáctky David Čermák. Přestože se naše pracovní cesty po konci v Motoru rozešly, tak jsme byli pořád v kontaktu. U národního týmu do osmnácti let si sestavoval svůj realizační tým. Jako videotrenéra si do něj vybral Radka Jirátka z Kladna, ale někdy v červnu mě oslovil, jestli bych neměl zájem zapojit se jako alternující videokouč, protože Radek nebude moci absolvovat všechny akce, kterých má osmnáctka hodně. Byl jsem moc rád, že jsem takovou nabídku dostal, a s radostí jsem ji přijal.

Co bude zhruba obnášet vaše práce u národního dorosteneckého celku?

Mojí první akcí bude v příštím týdnu prestižní Hlinka Gretzky Cup v Břeclavi, kde budeme společně s Radkem. Na podzim už bych měl sám absolvovat výjezd na turnaj pěti zemí do Finska. Bude to pro mě podobné jako v klubu. Budu natáčet zápasy a po dohodě s hlavním trenérem mu vytahovat situace, na které se budou chtít v tréninku a hlavně v zápasech zaměřovat. Práce je to v podstatě stejná jako na klubové úrovni.

Motor zahájil přípravu na ledě, trénovali i Šimon Hrubec s Jáchymem Kondelíkem

Považujete posun k reprezentačnímu týmu jako dosavadní vrchol svého působení v hokeji?

Jednoznačně ano. Upřímně mě velice mile překvapilo, že se hned po dvou letech v klubu dostanu k mládežnické reprezentaci. Moc si této příležitosti vážím.

Potkáte se na Hlinka Gretzky Cupu s některými Jihočechy?

V nominaci jsou brankář Matyáš Mařík a útočníci Matyáš Humeník se Samuelem Drančákem. Určitě budu chtít být nápomocen v jejich hokejovém růstu a oni budou mít někoho, na koho se mohou kdykoliv obrátit. Manažerem je týmu je navíc Jihočech Michal Vondrka. Letošní osmnáctka má poměrně silnou budějovickou stopu, což je fajn.