/SOUTĚŽ/ První přípravný duel letošní sezony mají hokejisté Banes Motoru České Budějovice za sebou. Ve Strakonicích s řadou juniorů v sestavě prohráli s Plzní 2:4, přestože už vedli 2:0. Již ve čtvrtek je čeká první domácí přípravný zápas v rámci série Energie AG Motor Tour proti finskému klubu KooKoo Kouvola (17:30).

Neúspěšná přesilovka pět na tři Banes Motoru v přípravě s Plzní ve Strakonicích (2:4). | Video: Deník/ Pavel Kortus

Přípravné zápasy slouží k tomu, aby se tým dobře připravil na extraligu. Přesně takhle bere devět přátelských utkání před sezonou trenér Banes Motoru Ladislav Čihák. Proto do nich mužstvo nastupuje z plného tréninku a do Strakonic přivezl jenom kompletní tři pětice, aby hráče viděl v pořádné zátěži.

Výsledky nejsou v přípravě to nejdůležitější, přesto trenéra mrzelo, že jeho tým ztratil vedení 2:0. „Byl to první zápas sezony, sestavu jsme postavili tak, abychom viděli co nejvíc nových kluků. Z obou stran byla ve hře řada nepřesností. V první třetině měla navrch Plzeň a my jsme srovnali krok až v jejím závěru. Ve druhé třetině si troufám říct, že jsme byli lepším týmem a také jsme dali dva góly. Měli jsme velmi dobrý pohyb, ale bohužel jsme si nechali ještě ve druhé třetině vzít vedení. To byly hrubé chyby a dobrému týmu by se to stávat nemělo,“ mrzelo Čiháka.

V závěrečné části už měla navrch Škodovka. „Udělali jsme chybu ve středním pásmu, dostali jsme třetí gól a už jsme se z toho bohužel nedostali. Mohl tam být také vliv únavy, ale to měla i Plzeň. Na můj vkus tam bylo příliš ztrát kotouče a individuálních chyb. To ale k začátku sezony patří. Zápas splnil svůj účel,“ zdůrazní.

Hokejisté Motoru vstoupili do sezony ve Strakonicích porážkou v přípravě s Plzní

Ve Strakonicích se oba soupeři v přípravě střetli už před šesti lety a bylo vidět, že ve městě na Otavě je po hokeji stále hlad. O návštěvě 2351 jen sní drtivá většina prvoligových klubů. „Bylo fajn, že jsme mohli zápas odehrát v menším městě, kde hokej lidi baví. Vytvořili skvělou kulisu. Samozřejmě nás mrzí, že jsme prohráli, ale budeme tvrdě pracovat dál,“ ujistí trenér.

V sestavě Jihočechů nastoupili čtyři junioři a nevedli si vůbec špatně. Především Marcel Kříž o sobě dával hodně vědět a navíc se blýskl druhým gólem svého týmu. „Víme o nich, ale teď je vrátíme do juniorky, která začíná už v srpnu extraligu a potřebujeme, aby si je její trenér zapracoval do týmu. Pro nás je důležité, aby juniorka soutěž dobře odstartovala a neměla problémy. Klukům jsme se snažili ukázat cestu, jak se pracuje. Pochopili to, a teď už je jenom na nich, jak budou v juniorce fungovat. Poznali jsme je, a pokud nám dá jejich trenér doporučení, tak nemáme problém si je vytáhnout zpátky. Ale jenom za dobrou práci,“ má jasno.

První zápas v českobudějovickém dresu odehrál zkušený útočník Dominik Simon, který na jihu Čech bojuje o smlouvu. Rozhodně prokázal, že hokej umí hrát velmi dobře. Především ve třetí třetině už mu ale očividně docházely síly. „Dominik je vynikající hokejista. Ve třetí třetině už pomalu docházely síly všem, ne jenom jemu,“ namítne Čihák. „Podal ale velmi dobrý výkon. Vytvořil spoustu šancí a neskutečně na sobě pracuje. Líbí se mu u nás a dělá maximum, aby tady zůstal. Jsem přesvědčený, že u něj jsme na dobré cestě,“ věří ostřílenému forvardovi, který v klubu bojuje o smlouvu.

Na jaře ještě hráč, teď je Michal Vondrka manažerem úspěšné české osmnáctky

Proti finské Kouvole se ve čtvrtek postaví jiný tým než nastoupil ve Strakonicích. „Budeme hrát na čtyři lajny, protože únava se bude kumulovat. Do Strakonic s námi nejelo dvanáct hráčů, kteří budou trochu čerstvější. Chceme vidět v akci zase další kluky. Čeká nás opravdu kvalitní soupeř a bude to náš první domácí zápas, takže se chceme divákům představit v silném složení,“ je si Ladislav Čihák dobře vědom, že jeho tým čeká sice přípravné, ale velice atraktivní mezinárodní utkání.

Na všechna letošní přípravná utkání platí jednotné vstupné 60 korun. Na přátelské zápasy neplatí sezónní permanentky a vstupenky nejsou na konkrétní místa. Děti do 6 let a 130 cm mají vstup zdarma. Prodej vstupenek probíhá on-line a ve dnech zápasů pak od 15 hodin na pokladnách.

