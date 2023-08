Hokejoví příznivci na jihu Čech se konečně dočkali. Extraligový Banes Motor v úterý odehraje první ze série devíti přípravných zápasů na letošní sezonu. Ve Strakonicích se střetne od 17 hodin s Plzní, ve čtvrtek přivítá o půl hodiny později finský tým KooKoo Kouvola.

Zvučná letošní posila Motoru Kanaďan Brant Harris. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Nejsilnější jihočeský hokejový klub má za sebou dva týdny ostré přípravy na ledě, kdy nechyběly ani dvoufázové tréninky. „Splnilo to svůj účel. Trénovali jsme poctivě a kluci zůstali zdraví, což je podstatné. Zatížení zvládli a odpracovali to velmi dobře,“ chválí trenér Ladislav Čihák. „Teď už nebudeme trénovat na dvě party, ale jen v jedné skupině. Hlavně v tom však budeme pokračovat dál,“ s úsměvem zdůrazní.

Že je prázdná marodka, to je v každém sportovním kolektivu velice důležitá a pozitivní věc. „Jsem rád za to, že se nikdo nikdo nezranil a z tréninků dlouhodobě nevypadl,“ přikývne.

Chybí tak pouze junior Matyáš Humeník, jenž byl členem úspěšné reprezentační osmnáctky, která si z prestižního Hlinka Gretzky Cupu přivezla stříbrné medaile. „Dali jsme mu dva dny volna a na tréninku se bude hlásit ve středu. Potřebuje si odpočinout a také pořádně potrénovat, protože ice time v Břeclavi neměl moc vysoký,“ vysvětluje kouč.

Na jaře ještě hráč, teď je Michal Vondrka manažerem úspěšné české osmnáctky

V tomto týdnu čekají jeho tým první dva přípravné zápasy. Jak už Čihák avizoval, mužstvo do nich půjde z plného tréninku. „Parta, která půjde hrát, dopoledne normálně odtrénuje. Kluci, kteří hrát nebudou, odtrénují po nich a odpoledne budou mít další trénink,“ upřesňuje.

Pro úterní duel s Plzní počítá Čihák se třemi kompletními pěticemi. „Takový je plán. Ve čtvrtek s Kouvolou je ale možné, že to bude jinak,“ nechce předbíhat.

V přípravných utkáních nedostanou všichni hráči stejný prostor. „Máme tady hokejisty, které nemusím poznávat a dlouhodobě je znám. Ale pár kluků opravdu důsledně poznat potřebujeme, a také proto hrajeme tolik přípravných střetnutí. Budeme je střídat na určitých postech a v určitých rolích. Hráči mohou na tréninku vypadat nějak, ale zápas vám napoví strašně moc,“ uvádí. Trojice gólmanů se prostřídá podle předem daného plánu.

S mužstvem se nadále připravuje útočník se zkušenostmi z reprezentace i NHL Dominik Simon. „Chceme ho vidět v zápasech,“ dodá kouč.

V přípravě o výsledky zase až tak nejde, ale prohrávat Motor určitě chtít nebude. „Všichni chtějí vyhrávat,“ usměje se Čihák. „Příprava je ale od toho, abychom hráče poznali. Pokud navíc dokážeme dojít k vítěznému konci, tak je to samozřejmě bonus a hráče to charakterizuje, že chtějí vyhrát každé utkání. Věřím, že k tomu kluci takhle přistoupí. Většina z nich bude mladých a nemohou si myslet, že když se prohraje, tak se nic neděje. Takhle to ve sportu není. Určitě chceme vyhrávat.“

Vladimír Mizera shání peníze pro Motor a je videokoučem reprezentační osmnáctky

S mužstvem se připravují i někteří junioři, určitá selekce kádru ale ještě proběhne. „Jde nám o rozvoj hráčů. Pokud někteří junioři nebudou mít patřičnou roli a první tým neudělají, tak budou hrát za juniorku. Nebo dostanou šanci někde v první lize. Jde o to, aby měli zápasové vytížení. Každý chce mít konkurenci v týmu, ale pokud se mi někdo nebude líbit, tak ho ze sestavy stejně vyndám a sáhnu po jiném. Budeme sledovat juniorku, jak si tam kdo vede. Je to proces, sezona je dlouhá a všechno se ukáže na ledě,“ uzavře Ladislav Čihák.

Vstupné na úterní duel činí sto korun, ZTP zaplatí polovinu a děti do dvanácti let mají vstup zdarma. Oba soupeři se již na strakonickém ledě potkali před šesti lety, kdy se před zaplněnými tribunami z jasné výhry 6:1 v přátelském utkání radovali českobudějovičtí hokejisté.

Zápasový program

úterý 8. srpna: Škoda Plzeň – Motor ČB (17 Strakonice)

čtvrtek 10. srpna: Motor ČB – KooKoo Kouvola (17:30)

čtvrtek 17. srpna: Kometa Brno – Motor ČB (17:30)

pátek 18. srpna: Motor ČB – Salcburk (17:30)

čtvrtek 24. srpna: Sparta Praha – Motor ČB (17:30 Milevsko)

úterý 29. srpna: Motor ČB – Kometa Brno (17:30)

čtvrtek 31. srpna: Motor ČB – Linec (17:30)

neděle 3. září: Motor ČB – Kärpät Oulu (17)

středa 6. září: Motor ČB – Jihlava (17:30)