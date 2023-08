Kvalitní příprava s výborným soupeřem. Takový byl další zápas hokejistů Banes Motoru v rámci série Energie AG Motor Tour proti nejlepšímu rakouskému klubu Red Bull Salcburk, který nakonec Jihočeši prohráli 3:5, přestože dvakrát v utkání vedli.

Paráda! Vyrovnávací gól Branta Harrise na 1:1. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Další zápas odehraje českobudějovický tým ve čtvrtek v Milevsku proti Spartě (17:30), která je v jihočeském městečku od pondělka na soustředění.

V duelu se Salcburkem byl Motor po většinu zápasu lepší, ale v závěru se projevila únava z náročného programu a třemi góly soupeř skóre otočil. „Jsme v nějaké fázi přípravy a narazili jsme na skvělé a velmi bruslivého soupeře, který měl čtyři vyrovnané lajny. Prohrávali jsme, dokázali jsme skóre otočit a přetahovali jsme se o vítězství,“ řekl k utkání trenér Motoru Ladislav Čihák.

Klíčový podle něj byl vyrovnávací gól soupeře na 3:3. „Nechali jsme si ten gól dát velice rychle a pak už jsme tahali jednoznačně za kratší konec,“ připustil. „Branka na 3:3 mě mrzí nejvíce. Jsme hodně slabí v našem předbrankovém prostoru. Na to si musíme dát větší pozor. Ale respektujeme sílu soupeře, který byl opravdu velice dobrý,“ uznal.

Jeho tým se však určitě neměl zač stydět. „Do určitě fáze jsme předvedli dobré utkání, ale od stavu 3:3 to bylo v našem podání hodně špatné,“ nijak neskrýval.

Na ochranu mužstva je třeba říct, že do přípravných zápasů chodí z plného tréninku a den předtím absolvovala většina týmu těžké utkání v Brně. „Program je náročný, to je jasné. Každý tým je v nějaké fázi přípravy. Ve čtvrtek jsme hráli v Brně, museli jsme cestovat. To je pravda. Ale to nás samozřejmě neomlouvá, že jsme zase dostali pět gólů,“ připomíná Čihák porážku na Kometě 2:5. „Když vedete 3:2 s takhle silným protivníkem, tak musíte hrát zodpovědněji do defenzivy. Nedostat takhle rychle gól na 3:3. Soupeři se potom krátí čas. V tom musíme být o něco chytřejší,“ zhodnotil Čihák až na konečný výsledek velmi povedené utkání.