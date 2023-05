Tvrdé tréninkové dávky v okolí Lipenského jezera polykají v těchto dnech v rámci čtyřdenního kondičního soustředění extraligoví hokejisté Banes Motoru České Budějovice.

Kruhový trénink hokejistů Banes Motoru na soustředění ve Frymburku pod taktovkou kondičního kouče Josefa Žáčka. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Mužstvo jede i nadále podle tréninkového plánu. „Dodržujeme ho bez ohledu na počasí. Na tréninku jsme byli i v dešti,“ ujistí trenér Ladislav Čihák. „Zázemí, stravování a veškerý komfort jsou ve Wellness Frymburk na skutečně vysoké úrovni. Je to velice příjemný areál,“ ocení. „Vše, co jsme potřebovali, jsme tady našli,“ dodá.

Každý den absolvují hokejisté na hřišti kruhový trénink. „Odpolední fáze pak bývá náročnější a je hodně o běhání. Buď na fotbalovém hřišti, nebo jsme byli na sjezdovce, kde toho kluci do kopců naběhali opravdu dost. Dvakrát po přebězích následoval ještě fotbal, který byl jako třetí fáze. Večer mají kluci k dispozici bazén, vířivku a regeneraci, což je po celodenním zatížení velice důležité,“ dává kouč nahlédnout do tréninkového plánu.

Hráči dostávají do těla opravdu hodně. „Je to zapotřebí. K tomu není třeba nic dodávat,“ konstatuje trenér, jenž si pochvaluje změnu prostředí pro trénink. „Je dobře, že hráči vypadnou z určitého stereotypu. Mohou se koncentrovat sami na sebe a samotný trénink. Je to perfektní věc a jsem rád, že tady můžeme být a vedení klubu nám soustředění umožnilo, protože to samozřejmě stojí nějaké peníze. Uvidíme, jak to bude, ale do budoucna bych byl rád, abychom měli v rámci letní přípravy podobná soustředění dvě. Je to však otázka jednání,“ netají se Čihák spokojeností s tréninkovým kempem v okolí Lipna.

Hokejisté Banes Motoru si v přípravě zahrají i s finskými a rakouskými kluby

Mužstvo spolu stráví celé čtyři dny, což je velice důležité i směrem k utužení kolektivu. „Jsou tady noví hráči, my jsme u týmu noví jako trenéři, takže je ideální příležitost strávit spolu více času a lépe se poznat. Ke kolektivním sportům na všech úrovních soustředění patří a jsou fajn. Vždycky jsem je podporoval,“ má jasno.

Jediným zádrhelem je zranění zkušeného útočníka Lukáše Pecha. „Natáhl si sval. Lukáš je kluk, který se o sebe umí postarat. Jsme spolu v kontaktu. Dá tomu chvilku klid a brzy do tréninkového procesu naběhne znovu,“ věří kouč. Jinak na Lipně trénuje kompletní kádr s výjimkou trojice Doudera, Harris a Valský.

Soustředění končí ve čtvrtek odpolední fází. „Pátek jsme mužstvu nechali volno, víkend je volný standardně. Od pondělka už začneme trénovat zase normálně v Budějovicích,“ říká