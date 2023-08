Byla to opravdu kvalitní příprava s hodně silným soupeřem. Hokejisté Banes Motoru prohráli v Milevsku se Spartou Praha až po brance inkasované v samotném závěru při dvojnásobném početním oslabení 1:2. Další zápas v rámci série přípravných zápasů Energie AG Motor Tour sehrají Jihočeši v úterý doma v Budvar aréně s Kometou Brno (17:30).

Paráda! Krásný přesilovkový gól Banes Motoru v utkání se Spartou v Milevsku. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Sparťané byli v Milevsku od pondělí na soustředění a zaplněný stadion (přes dva tisíce diváků) byl výrazně na jejich straně. Dvě třetiny ale kralovali výborní gólmani na obou stranách Jakub Kovář a Dominik Hrachovina. Na góly se tak čekalo marně.

Přišlo to až ve třetím dějství a všechny tři branky padly v přesilových hrách. Nejprve Vopelka zužitkoval Ordošovu nezištnou přihrávku a prakticky do prázdné branky dostal Motor do vedení. Krásný hokejový moment. Jenže brzy vyrovnal Američan Kestner a rozuzlení přinesl samotný závěr.

Rozhodčí pustili faul na zaskakujícího kapitána Motoru Lukáše Pecha, ale na druhé straně potrestali za podobný zákrok jeho spoluhráče Gulašiho. Nevysoký centr k tomu sudím řekl své, dostal osobní trest a v přesilovce pět na tři rozhodl o výhře Sparty Kempný.

„Kluci zápas odmakali a bylo tam mnohem víc pozitivnějších věcí než v posledním utkání se Salcburkem. Spokojen mohu být s nasazením i dodržováním herního plánu,“ ocenil trenér Banes Motoru Ladislav Čihák.

Těsná porážka ho přesto pochopitelně mrzela. „Nikdo se nechce smiřovat s prohrami. Strašně mě mrzí, že jsme opět vedli a nedokázali zápas dotáhnout do vítězného konce, nebo alespoň do prodloužení. Musíme nastartovat vítěznou vlnu. Pro nás je důležité, že kluci zareagovali na chyby, které jsme udělali se Salcburkem. Za utkání se Spartou bych jim nechtěl moc vytýkat,“ zdůrazní.

Vyrovnaná bitva Motoru se Spartou v Milevsku, rozhodla přesilovka pět na tři

O výsledku nakonec rozhodla přísná přesilovka soupeře pět na tři. „Rozhodčí se nějakým způsobem rozhodl, že nás bude vylučovat. V oslabení tří proti pěti jsme udělali chybu a Sparta ji potrestala,“ nechtěl víc rozebírat kritický moment.

Výborný výkon podal Dominik Hrachovina v brance. „Držel nás, ale nejenom on. Makali všichni kluci v obraně i v útoku. Byl to z naší strany komplexní výkon,“ ocenil.

Přestože v přípravném období výsledky nejsou to hlavní, dosavadní bilance jedné výhry a čtyř porážek Čiháka netěší. „Výsledky jsou vždycky důležité, to víme. Ale ještě máme do extraligy dost času, abychom různé věci doladili. Chyb už děláme méně, ale pořád to soupeřům stačí,“ připustí.

V sestavě Jihočechů chyběl kapitán Milan Gulaš. „Stejně jako Roman Vráblík nebyl stoprocentně fit a v přípravě není nutné, abychom něco riskovali. Proto dostali volno a dál pokračují v přípravě,“ uzavřel Ladislav Čihák.