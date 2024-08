Jakub Valský má na sobě celou rodinu

„Mám jich spoustu, spočítané je nemám. Ale takových dvacet jich bude. Každé tetování mám za nějakým účelem. Mám na sobě celou rodinu. Portréty dětí i manželky. Jejich jména i data narození. Pak mám od dětí jejich první malůvky, když byly malé. Vždycky se to váže k nějaké době. Znám lidi, kteří říkají, že close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Holubice Jakuba Valského.teď už by si takové tetování udělat nenechali. Ale vždycky to vzniká v ten moment, když se ve vašem životě něco děje. A právě tetování je vzpomínka na tyto okamžiky. Mám však i jiné věci než rodinu. Mám vytetovanou vlaštovku, na hrudníku holubice. Jedno tetování máme společné s manželkou. Já mám na nohách část a ona zbytek, takže bez ní by to nedávalo smysl. Prostoru je ještě hodně, ale spíš na to není čas.“

Martinu Beránkovi imponuje vlk

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Martin Beránek má na předloktí vlka.

„Na levém předloktí mám vlka. Beru to jako určité sepětí s přírodou. Vlk je zvíře, která žije samotářsky, ale zároveň i ve smečce. Pro mě ta smečka znamená rodinu. S pohádkou o vlku a beránkovi to nemá žádnou souvislost (smích). K tomu mám pak vytetovanou řeku, což znamená řeku života se svými různými zákrutami. Tetování mám jenom jedno.“

Roman Vráblík nosí na lýtku manželku

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Roman Vráblík nosí na lýtku manželku..„Tetování mám hodně. Nechal jsem si udělat celou rodinu. Mám ženu, děti, datum naší svatby. To mám proto, abych nemusel při hokeji pořád sundavat prstýnek. Mám vytetovaný rovněž obrázek Říma. V Itálii se nám s manželkou líbí. A Roman je římské jméno.“

Jáchym Kondelík už je na další kérky starý

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Působivé tetování Jáchyma Kondelíka.„Mám čtyři tetování. Nejvýznamnější je pro mě to na ruce, která znázorňuje hokejistu v lese na řece. Je to moje vzpomínka, když jsem začínal na rybníku. Znamená to prostě bavit se hokejem, jako když jsem byl malý. Užívat si to. Druhé vykresluje odraz vlka, který kouká do vody a vidí se tam větší. Je to schopnost vizualizace, co by mohlo být a nemá to hranice. Třetí, které značí udělejte ze snu realitu, jsem si nechal udělat ve čtrnácti a mamka o tom ani nevěděla (úsměv). Pak mám vytetovaný datum narození. To byla také kravina a byl jsem rovněž ještě hodně mladý. Na stehnu mám pak takový znak, kde má své počáteční písmeno každý člen naší rodiny. Nic dalšího už nebude, na to jsem už starý (smích).“

Daniel Bukač si oblíbil Jokera

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Daniel Bukač si oblíbil Jokera.„Mám toho víc, ani pořádně neumím říct kolik. Mám na obou rukou celé rukávy. Na jednom jsou norské znaky, na druhém je Joker. Líbí se mi ten film, jeho charakter a mám rád i herce, který ho ztvárnil. Jednou mě napadlo si nechat udělat Jokera, tak jsem si ho dal. Pak mám datum narození a znamení býka, ve kterém se narodil můj táta. A jeho datum narození v římských číslicích. V plánu ještě určitě něco mám, ale je na to v sezoně málo času. Vždycky, když mě něco napadne, tak to tam přistane.“

Kubi-Dooby-Doo, Šimon Kubíček dal gól

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Kubi-Dooby-Doo znělo stadionem v Seattlu, když dal Šimon Kubíček gól.„Pár jich mám. Jedno je hokejové s mojí přezdívkou Lupin, kterou mám z hokeje už od mala a jde se mnou celý život. Pak mám pětidolarovku s mým portrétem. To bylo spontánní, taková legrace. Vždycky říkám, že až se začnou vyrábět, tak budu v pohodě (smích). A pak Kubi-Dooby-Doo, to je z doby, kdy jsem hrával v juniorce v Seattlu. Když jsem dal gól, tak to komentátor vždycky vyřvával. Vsadili jsme se, že si to nechám vytetovat, a už to tam mám. Pak mám ještě hokejové rukavice a vlkodlaka, což je zase spojené s tím Lupinem z Harryho Pottera.“

Filip Přikryl má nejraději lva

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Lev je nejoblíbenější zvíře Filipa Přikryla.„Mám celý rukáv a k tomu ještě jedno na hrudi. Rukáv se dělal na pět částí. Je tam lev, což bylo moje první tetování a je to moje nejoblíbenější zvíře. Od mala jsem se na něj chodil dívat do zoo. A i teď, když přijdu do zoologické, tak první, co chci vidět, je lev. Pak tam mám znázorněné, jak vzhlížím k hokejkám, když jsem byl malý. Je to takový můj hokejový sen. Dále mám tři anděly, dva menší a jednoho většího s korunou, což znázorňuje mého bráchu a taťku. Mamka je královna s korunou. Nápis RVR znamená Roman – Vladimíra – Roman, což jsou taťka, mamka a brácha. Na hrudi mám vavřínový věnec, které dostávali vítězové na olympiádách v dobách, kdy ještě nebyly medaile. Znázorňuje to, že chci také vítězit.“

Jan Strmeň tetování nemá, bojí se jehel

close info Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl zoom_in Jan Strmeň sice tetování nemá, ale nezkazí žádnou legraci.„Bojím se jehel, jinak bych možná do něčeho šel. Ale jelikož se fakt bojím jehel, tak bych to nezvládl (úsměv).“