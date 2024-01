Patřil ke klíčovým obráncům české dvacítky, která si z mistrovství světa v Göteborgu přivezla bronzové medaile. Českobudějovický rodák Tomáš Cibulka se na šampionátu blýskl nejen důležitým gólem ve vítězném čtvrtfinále proti Kanadě.

Tomáš Cibulka v dresu národního týmu. | Foto: Deník

V hokeji zatím ještě víc nezažil. „Byl to neskutečný zážitek a můj dosavadní největší úspěch. To jednoznačně,“ přikývne mladý Jihočech, jenž tři sezony válí v zámořské juniorské soutěži za kanadský tým Val-d'Or Foreurs a nyní byl vyměněn do Cape Breton Eagles .

Českému výběru podle něj paradoxně pomohla vysoká porážka na úvod mistrovství se Slovenskem 2:6. „Začátek byl špatný. První zápas byl docela facka, ale bylo dobře, že přišla hned na úvod. Stmelilo nás to a začalo se nám dařit,“ připomíná nepovedený vstup do turnaje.

Ve skupině obsadil český výběr třetí příčku a v klíčovém čtvrtfinále narazil na možná největšího favorita mistrovství Kanadu. „Na Kanadu jsme si věřili, protože spousta kluků z našeho týmu se s Kanaďany potkává v jejich juniorské soutěži. Znali jsme je a dokázali jsme je udolat šťastným gólem v závěru zápasu,“ říká k těsné výhře 3:2.

Cibulka se ve čtvrtfinále zapsal do střelecké listiny a podobně tomu bylo i v semifinále se Švédskem. „S Kanadou to byl můj dosud životní gól. Stejnou radost jsem měl po jeho vstřelení i z toho proti Švédům, ale ten zápas jsme prohráli, takže to pak nebylo takové,“ dodá.

Motor i bez sedmi hráčů základní sestavy dokázal zvítězit v Mladé Boleslavi

Semifinálová prohra 2:5 se Švédskem ho mrzela. „Švédové se určitě dali porazit. Rozhodně nebyli lepší než Kanada. Škoda, že jsme nevydrželi hrát celých šedesát minut. Doplatili jsme na chyby ve druhé třetině,“ lituje.

V duelu o bronz prohrával náš tým ještě po druhé třetině 2:5, ale pak předvedl neskutečný obrat a zvítězil 8:5. „Pořád jsme věřili, že to můžeme otočit, a také se to povedlo. Finové byli ve třetí třetině hodně pasivní a nám to tam napadalo,“ vrací se k epochálnímu obratu. Čtyři góly v průběhu pouhých padesáti vteřin v závěru zápasu, to bylo něco nevídaného. „To jsem v životě nezažil,“ přikývne. „Bylo to něco úžasného, naprostá euforie,“ zasní se.

Oslavy prý nebyly nijak bouřlivé. „V kabině jsme si po utkání popovídali s realizačním týmem. A pak menší oslava samozřejmě proběhla,“ usměje se.

Cibulkovo počínání sledovali přímo ve Švédsku i jeho rodiče. „Přijeli na druhý zápas s Norskem a byli tam až do čtvrtfinále s Kanadou. Táta mě dokonce pochválil,“ což u něj nebývá běžné,“ směje se. „Ale bylo fajn, že jsme se mohli vždycky po zápase vidět. Taková možnost v Kanadě není.“

Václav Nedorost: Za obrovskou bojovnost si dvacítka výhru nad Kanadou zasloužila

Cibulkův otec Tomáš starší má k hokeji hodně blízko a v současné době je kondičním trenérem mládežnických složek českobudějovického Motoru. „Byli jsme ve Švédsku s celou rodinou na týden a po emoční stránce pro mě bylo čtvrtfinále s Kanadou určitě nejvíc, co jsem kdy v hokeji zažil,“ ujistí. „Atmosféra zápasu byla skvělá a bylo fajn vidět, jak musí šest tisíc Kanaďanů překousnout porážku s námi. Ale na druhou stranu klobouk dolů před nimi. Po zápase se k nám otočili, poblahopřáli k vítězství, vyslechli naši hymnu a odešli,“ nabízí Tomáš Cibulka své postřehy ze šampionátu.

Semifinále se Švédskem i vítězné drama v duelu o bronz s Finskem už Cibulkovi sledovali doma u televize. „Samozřejmě nás trošku mrzelo, že jsme u toho nebyli. Chvilku jsme uvažovali, že bychom ve Švédsku zůstali déle, ale bylo nás tam pět a i po dohodě s Tomášem jsme po týdnu odjeli podle původního plánu s tím, že ho podpoříme z domova,“ vysvětluje.