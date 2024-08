Dvě třetiny drželi s favoritem vyrovnaný stav, až v té třetí inkasovali. Hokejisté Banes Motoru si připsali na konto první porážku letošní sezony, v přípravném duelu na zimním stadionu v Milevsku podlehli Spartě Praha 0:3. Ve středu mužstvo odjíždí na turnaj do švýcarského Sursee, kde se ve čtvrtek střetne s Davosem a v pátek s Zugem.

Sparta je stejně jako před rokem v Milevsku na soustředění a oba soupeři si tak zopakovali loňský vzájemný duel. Znovu zvítězili Pražané, po loňském vítězství 2:1 tentokrát vyhráli o tři góly. „Pro některé naše hráče to byl první zápas. Sparta je velice kvalitní soupeř, ale z naší strany tam byla spousta nedostatků. Určitě je však dobře, že hrajeme těžká utkání, která nám nedostatky ukážou a můžeme na nich pracovat. Prohráli jsme spoustu soubojů, v tom nás soupeř předčil. Na můj vkus tam bylo na naši stranu hodně přečíslení. Jako příprava to pro nás byl hodně poučný zápas,“ hodnotil utkání asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík.

Na první gól se čekalo až do třetí třetiny. „První třetina byla z naší strany špatná, tam soupeř dvakrát nastřelil tyčku a měl šance, které neproměnil. Ve druhé části jsme byli o kapku lepší my. Třetí jsme začínali přesilovkou, ale paradoxně jsme v ní dostali gól, což dalo ráz zbytku zápasu,“ doplnil k průběhu duelu.

Utkání se odehrálo ve vysokém tempu. Už dávno pryč je doba, kdy se letní přátelské duely hrávaly maximálně na tři čtvrtě plynu. „Zápas to byl rychlý a důrazný. Hráči si tomu musí přivyknout a naučit se pracovat s tím, že proti nim stojí fakt skvělí hráči. Mít zodpovědnost za puk a dělat správné věci. Jinak se hraje proti týmům z konce tabulky, a jinak proti takhle kvalitním hokejistům,“ přemítá asistent.

Pozitivní bezpochyby je, že v obou úvodních utkáních sezony Jihočechům výborně zachytali oba gólmani. Proti Slovanu Bratislava (2:1) Jan Strmeň, teď proti Spartě Milan Klouček. „Oba gólmani nám zachytali slušně. Teď se Spartou jsme měli i štěstí, když soupeř dvakrát nastřelil tyčku. Měl šance, ale i my jsme si něco vypracovali,“ připomene Hanzlík. „Ale jinak byl soupeř lepší a zaslouženě vyhrál,“ uznal.

Nápor pražské Sparty, gólman Motoru Milan Klouček odolává.i | Video: Deník/ Pavel Kortus

V Milevsku se Motor objevil znovu po roce. „Pro místní fanoušky je fajn, že se mohou podívat na extraligové týmy. Ve světě to také tak funguje, že se objíždějí menší stadiony. Sparta je v Milevsku na soustředění, my to máme kousek, takže vůbec žádný problém,“ ujistí asistent.

Ve středu se mužstvo přesouvá do Švýcarska, kde ho čekají dva velice těžké zápasy v rámci turnaje Lehner Cup. „Říkali jsme našim klukům, že podobná individuální kvalita hráčů, která je ve Spartě jednoznačná, je čeká i teď ve Švýcarsku. Alespoň se ukážou proti opravdu silným týmům a uvidí, kde mají rezervy a na čem mají pracovat,“ má jasno. „Jedou dva gólmani a jednadvacet hráčů do pole. Tak je to nastavené ze strany pořadatele,“ uzavře.