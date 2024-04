Byl to povedený hokejový večer. Vyprodaná českobudějovická Budvar aréna aplaudovala národnímu týmu, který v rámci série přípravných zápasů na mistrovství světa Euro Hockey Challenge porazilo neškodné Rakušany s přehledem 5:1. Odveta se hraje v sobotu na půdě soupeře v Linci (18).

Vyprodaným hledištěm Budvar arény obíhá mexická vlna. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Český výběr měl jednoznačně navrch, o čemž svědčí i poměr střel na branku 30:11. „Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Měli jsme momenty, kdy jsme byli dominantní, ale také momenty, kdy jsme dominantní nebyli. Soupeři jsme však moc šancí nenabídli,“ konstatoval trenér české reprezentace Radim Rulík.

Ve hře dozadu jeho svěřenci neměli vážnější problémy. „Jedno zaváhání jsme měli ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali gól na 3:1, jinak jsme to zvládali. Dobře jsme sehráli třetí třetinu, aspoň do stavu 5:1 jsme hráli zodpovědně. Potom tam možná něco měli Rakušané, ale nepustili jsme je do úplně vyložených šancí,“ zhodnotil utkání.

Vyprodaná Budvar aréna viděla pohodovou výhru české reprezentace nad Rakouskem

Pořádně byli na ledě vidět oba útočníci českobudějovického Banes Motoru Adam Kubík a Jáchym Kondelík, kterým také vyprodaná hala nadšeně aplaudovala. Kubík dal hned ve třetí minutě krásný první gól a byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, Kondelík si připsal jednu asistenci a navíc nastřelil tyč.

„Gól je pro mě bonus, ale tady to není jenom o gólech. V reprezentaci chceme dodržovat nějaký systém a díky tomu se nám zatím daří vyhrávat zápasy,“ uvedl spokojený Adam Kubík.

Zápas v „domácí“ Budvar aréně si užíval. „V první třetině jsme se trošku rozjížděli, ale potom se nám podařilo dát góly a diktovat tempo. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát před budějovickými fanoušky. Člověka to ještě víc vyhecuje,“ přiznal.

Rozdal bych klidně sto lístků, říká před utkáním s Rakouskem Jáchym Kondelík

Nadšený z atmosféry zápasu byl i jeho klubový parťák Jáchym Kondelík. „Fanoušci jsou tady v Budějovicích opravdu skvělí. Drželi nás ve všech domácích zápasech v extralize a teď skandovali i jména kluků, kteří nastupovali proti Motoru. Jasně to ukazuje, že milují hokej,“ ocenil. „Jenom klukům trošku dlužím nějaký gól. Jsem takový palič. Moc toho nedávám,“ připustil.