Hokejový svátek je tady. V rámci série přípravných duelů Euro Hockey Challenge se český národní tým střetne v českobudějovické Budvar aréně ve čtvrtek od 17:10 s Rakouskem a utkání je už delší čas beznadějně vyprodané.

Trénink české hokejové reprezentace v Budvar aréně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Reprezentační tým má za sebou dvě výhry nad Německem v Karových Varech (3:0 a 4:2), od úterka se připravuje na jihu Čech. „Zápasy s Německem nám přes výhry ukázaly, na čem potřebujeme pracovat. Chceme se prezentoval určitou hrou. Měli jsme dobré momenty, ale byly tam také věci, které potřebujeme vylepšit,“ je si vědom reprezentační trenér Radim Rulík. Během pobytu v Českých Budějovicích se chce národní tým více zaměřit na hru v útočném pásmu. „A také na hru v defenzivní zóně. To spolu úzce souvisí,“ doplní kouč.

Po prvním týdnu k žádnému plánovanému zužování kádru nakonec nedošlo. „Jak už jsem avizoval před první nominací, velká část kádru zabojovat o účast na mistrovství světa. Z výkonnostního hlediska nebyl hráč, který by do týmu nezapadal. Pokud už by mělo k nějaké změně dojít, tak by dotyčného hokejistu musel nahradit jiný, ale vyšší kvality. Takovou variantu jsme v tuto chvíli neměli,“ vysvětlil kouč, proč zatím do kádru nesahal. „Jsem trenér, který není nikdy spokojený, ale s nasazením mužstva v tréninku jsme maximálně spokojeni.“

Adam Kubík by si rád zahrál za národní tým "doma" v Budějovicích proti Rakousku

V nominaci pro mistrovství světa trenér nepočítá s píseckým odchovancem Janem Kovářem, jenž letos postoupil s Zugem do semifinále švýcarské ligy. „Mluvil jsem s ním. Neměl úplně takovou sezonu jako v loňském roce, takže jsem mu řekl, že ho do nominace nezařadím. Během sezony jsme spolu měli několik rozhovorů, komunikovali jsme spolu a byli jsme domluveni, že mu dám vědět, abych ho nedržel v nějaké nejistotě. Ode mě ví, že letos nominace padne na jiné hráče,“ oznámil trenér, že v letošní nominaci na mistrovství světa místo pro zkušeného centra nebude.

Otazník se vznáší také nad nominací litvínovských bratří Kašových, jimž sezona skončila již více než před týdnem. „Pokud je ta možnost a prostor, tak chceme, aby hráči dostali po play off nějaké volno. Aby tam byl třeba týden a nenasakovali ze dne na den. Co se týká konkrétních jmen, tak se všechny změny vždycky nejvíce dozví samotní hráči, a až potom média. Musíme být všichni trpěliví. Teď jsme tady prostě v tomto složení,“ odmítl jmenovat potenciální posily.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Od dvou zápasů s Rakouskem (ten druhý se hraje v sobotu v Linci) čeká trenér kvalitní prověrku. „Myslím, že to budou podobné zápasy jako s Německem. Rakušané jsou pořád veřejností braní jako papírově slabší tým, ale to už dávno neplatí. Loni nás porazili na mistrovství světa a určitě zápasy s ním budou mít podobnou úroveň jako proti Německu,“ s respektem hovoří Radim Rulík o nejbližším soupeři národního týmu.

Nominace české reprezentace na duely s Rakouskem:

Brankáři: Dominik Frodl (Karlovy Vary), Lukáš Klimeš (Vítkovice), Jakub Málek (Ilves Tampere/Fin.).

Obránci: Daniel Gazda, Jan Ščotka (oba Kometa Brno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jakub Sirota (Olomouc), Petr Zámorský (Plzeň), Jakub Galvas (Malmö/Švéd.), Dominik Mašín (Ilves Tampere/Fin.), Andrej Šustr (Kolín nad Rýnem/Něm.), Libor Zábranský (Ässät Pori/Fin.).

Útočníci: Ondřej Beránek , Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Tomáš Filippi, Jakub Rychlovský (oba Liberec), Jáchym Kondelík, Adam Kubík (oba České Budějovice), Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík (oba Jukurit Mikkeli/Fin.), Jakub Flek (Kometa Brno), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.), Petr Kodýtek (Ilves Tampere/Fin.), Radan Lenc (HV 71/Švéd.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.).