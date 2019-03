Jenomže… „My máme s otevřenou plochou strašné starosti,“ drží hlavu v dlaních Petr Bělohlav, který v roli předsedy HC Knights Hluboká nad Vltavou je zároveň provozovatelem městského zimního stadionu.

Že je vám jméno Bělohlav u hokeje povědomé? Správně. Máte pravdu. Petrův o čtyři roky starší bratr Radek je mistrem světa z Vídně z roku 1996.

Stadionu se v blízkém okolí říká Kuki aréna.

Proč? Protože v roli jejího zakladatele byl Miroslav Dvořák. Pamětníci si určitě jeho dobráckou tvář vybaví. Kuki, jak se Dvořákovi přezdívalo, byl dlouholetý československý reprezentant, dvojnásobný mistr světa, finalista Stanley Cupu s Philadelphií a historicky první muž, který z Flyers vyrazil, aby posílil národní tým na MS. Kuki už se bohužel víc než deset let dívá na počínání svých následovníků z hokejového nebe. „Už tehdy, když se Kuki aréna stavěla, bylo hodně problémů,“ popisuje Petr Bělohlav. „Pozemek je vlastně na slepém rameni, musel se stavět na pilotech. A také proto nezbylo na střechu.“ V klubu působí tři týmy dospělých, ve volných hodinách se po ledě prohánějí děti. Učí se prvním bruslařským krůčkům, věnují se jim odborní trenéři. „Máme padesát dětí, jenže mládež nemůžeme přihlásit do soutěží, to prostě na otevřeném kluzišti nejde.“

Bělohlav ve svých úvahách pokračuje: „Dnes je trend, aby se bruslilo odmala deset měsíců v roce, to u nás prostě nepřichází v úvahu.“ Pokud teploty vystoupají až ke dvaceti stupňům, jako třeba letos na přelomu února a března, logicky se ledová aréna promění spíš v bazén.

Hlubočtí by o průběhu posledních hodně mírných zim mohli vyprávět romány. „Třeba letos jsme měli obrovské starosti s tím, abychom vůbec byli schopni odehrát čtvrtfinále play off krajské ligy,“ popisuje Petr Bělohlav. Přitom i on vnímá neopakovatelnou atmosféru hokejových mačů pod hlubockým zámkem. „Když se v zimě u nás sklouznete, dáte si svařák, je to pod širým nebem vážně nádhera. Podobných zimáků je v republice snad jen deset. Já jsem ale zastáncem zastřešení. Zpracováváme projektovou dokumentaci, střecha bude. Plachtová, ne nějaká bedna. Zdravě jsme teď naštvaní na fotbalisty, ti mají hřiště pár metrů od nás a povedlo se jim v zimě postavit krásnou novou tribunu. My také chceme Kuki arénu vylepšit,“ doplnil předseda hlubockých Rytířů, za které hrají hokej třeba i bývalí populární fotbaloví reprezentanti Karel Vácha a Karel Poborský.