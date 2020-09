Po minulé sezoně skončil u klubu v roli trenéra Milan Stárek a na jeho post přišel ze Strakonic Milan Řehoř. „Kromě již dříve avizovaných návratů do týmu jsme ještě v tomto týdnu dotáhli příchod Jardy Šaršoka, přichází Holub, který prošel českobudějovickým hokejem, a ze Sušice Fedor,“ uvedl k nejnovějším novým tvářím v sestavě Pavel Předota.

Vimperští absolvovali solidní přípravu na ledě, proto si také věří na play off. „Na ledě jsme byli před startem sezony čtyři týdny. To toho jsme sehráli dvě kvalitní přípravy. S juniory Písku jsme prohráli 2:4, kombinovaný celek Strakonic, kdy první polovinu odehráli chlapi a druhou junioři, jsme porazili 9:5. Nejde o výsledky, ale o herní projev. Ten byl solidní, proti Strakonicím se navíc třemi góly blýskl již zmiňovaný Holub,“ doplnil k přípravě Pavel Předota.

V prvním kole Vimperští hostí v sobotu od 17 hodin na svém ledě Humpolec. Ale trenéři musejí počítat s absencemi. „Nebude Boban Král, který si zlomil malíček. Určitě nebudou dva, možná všichni tři naši hráči, kteří současně hrají i akademickou soutěž. Všichni tři jsou pro nás důležití a dva z nich dopředu řekli, že budou preferovat právě akademickou soutěž,“ doplnil k absencím předseda klubu.

Vimperští se chtějí v soutěži prezentovat kvalitní hrou odzadu. „Máme kvalitní gólmany, velmi dobrou obranu, takže se musíme soustředit na to, abychom dostávali co nejméně branek. Naopak postrádáme klasického kanonýra, tak snad těch zahozených šancí nebude až tolik,“ říká Pavel Předota.

Jak již bylo řečeno, úvodní utkání se hraje v sobotu. Je to jen výjimka, nebo Vimperští přejdou na sobotní termíny? Loni jsme to chtěli kombinovat, ale sezona byla taková, jaká byla a nemáme žádný relevantní výstup. Ale osmdesát procent týmů hraje své zápasy v sobotu, a tak jsme se pro tuto sezonu rozhodli, že tento termín využijeme také. Doufám, že nám to fanoušci nebudou mít za zlé a cestu na stadion si najdou,“ zve již na úvodní duel Pavel Předota.