Hokejisty Banes Motoru ve čtvrtek čeká další z řady přípravných zápasů v rámci letní série Energie AG Motor Tour. V Milevsku se od 17:30 střetnou se Spartou Praha, která je v jihočeském městě na soustředění. V sestavě českobudějovického týmu nebude chybět zkušený bek Michal Gulaši (37 let), jenž přišel před sezonou z Komety Brno.

Po sedmi sezonách jste opustil Kometu. Už jste potřeboval změnu?

V Brně jsem měl pořád platnou smlouvu, ale už jsem nezapadal trenérům do koncepce. Tak jsme se domluvili s Motorem. Takový je hokejový život.

Jak jste zatím na jihu Čech spokojený?

Jsme tady s rodinou šťastní. Budějovice jsou krásné město. V týmu máme výbornou partu, klub také funguje velmi dobře, takže si nemáme nač stěžovat.

Zamlouvá se vám i dost tvrdá příprava pod trenérem Čihákem?

Příprava je to opravdu hodně tvrdá (usměje se). Už jsem to říkal do jednoho rozhovoru, že je to nejtěžší letní příprava, jakou jsem kdy zažil. Ale pro nás jenom dobře. Věřím, že se nám to vrátí v sezoně.

Máte za sebou také čtyři přípravné zápasy, ve kterých jste jednou vyhráli a třikrát prohráli. Jsou podle vás v přípravném období důležité výsledky?

Říká se, že v přípravě se na výsledky až tak nekouká. Ale když vyhrajete, tak vám to zvedne sebevědomí. Zápasy nám ukazují, na čem musíme nejvíce pracovat a v čem je třeba se zlepšit.

Trenér se na druhou stranu netají tím, že do přípravných zápasů budete chodit z plného tréninku.

To je pravda. Především začátek přípravy na ledě v červenci byl hodně náročný. Možná se únava do zápasů může promítat a ve třetích třetinách trochu taháme nohy. Ale od toho příprava je. Pro nás je důležité, abychom byli dobře nachystáni na sezonu.

Čeká vás duel se Spartou Praha, kde jste strávil tři sezony, ale už je to docela dlouho. Potkáte na ledě ještě někoho ze svých bývalých spoluhráčů?

Zůstal tam už asi jenom Míra Forman a kustodi.

Bude mít pro vás utkání se Spartou přece jen trochu jiné kouzlo než duely s ostatními soupeři?

Specifické je to proti všem týmům, za které jsem hrál. Úplně jiné to pak je, když hrajeme s Kometou. Kde člověk hrál, tak odtud má v sobě vzpomínky.

Sparta je klub, ve kterém se docela hledí na výsledky i v přátelských utkáních. Bylo tomu tak i za vás?

Na Spartě je tlak od té doby, co nastoupíte na led. Hráči, kteří tam působí, s tím musí počítat. Tak to tam prostě chodí.

Zápas se uskuteční v Milevsku, kde je Sparta na soustředění. Byl jste tam vůbec někdy?

Byl jsem tam kdysi ve čtrnácti letech na krajských výběrech. Už si to ale skoro vůbec nevybavuji.

Už jste hráli s Plzní ve Strakonicích. Zamlouvá se vám, že v létě zavítáte na zápasy i do menších měst?

Líbí se mi to. Pro menší města je zážitek, že se tam odehraje nějaký takový zápas. Pro nás je to zase zpestření, že si zahrajete někde jinde, i když v horku to na starých zimácích není moc příjemné. Ale proč ne.

Může hrát nějakou roli, že právě na Spartě budete hrát první extraligový zápas a nebude tak třeba chtít odkrýt všechny karty?

To si nemyslím. Ještě je brzy. Finální věci se začnou dolaďovat až tak dva týdny před ligou. Na přesilovkách a podobných věcech ještě budeme pracovat.

Loni skončil Motor v extralize třináctý. Jak se vám líbí kádr, který se tady podařilo pro nadcházející sezonu poskládat?

Jsem z toho nadšený. Mužstvo se hodně obměnilo a přišli super kluci. Je tady starší generace i mladší kluci. Hlavně se mi ale líbí, že všichni chtějí makat, a věříme, že nám dřina v sezoně vrátí zpátky.

