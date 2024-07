Chce být co nejlépe připraven na sezonu, ve které by mohl poprvé ve své kariéře plnit roli prvního gólmana českobudějovického Banes Motoru. Jan Strmeň (32 let) ale nezahálí ani po dobu týmové dovolené a předává své nepřeberné zkušenosti mladým adeptům brankářského řemesla na prvním ročníku svého tréninkového kempu, který vede spolu s Petrem Vojtěchem Buchtou.

Specializované letní gólmanské kempy provozuje na jihu Čech již pár let v současné době gólman Sparty Praha Jakub Kovář. Ten už je v této činnosti sběhlý, pro Strmeně se jedná o premiéru. „S tímhle nápadem přišel kolega Vojta Buchta a musím přiznat, že mě to docela chytlo. Jsem rád, že jsem dostal tuto možnost vyzkoušet zase něco jiného,“ neskrývá.

Brankářská škola Jana Strmeně a Petra Vojtěcha Buchty probíhala už v květnu a červnu v období letní přípravy. „To jsme měli vždy v úterý a ve čtvrtek jednu fázi na ledě a jednu na suchu,“ konkretizuje Strmeň. „Na to teď navazuje celotýdenní kemp v hokejovém Centru Jaroslava Pouzara. Tady jsou kluci celý den, mají dvakrát denně led a dvakrát tělocvičnu. Dopoledne se na ledě vždycky věnujeme individuálním dovednostem a odpoledne herním činnostem,“ dává gólman Motoru. „Snažíme se klukům co nejvíc předat, aby se zase o něco zlepšili,“ dodá.

Jan Strmeň zasvěcuje mladé adepty do gólmanského řemesla. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Kemp je určen výhradně pro děti. „Většina kluků je místních z Budějovic, ale máme tady i jednoho z Prahy, který je tady po celý týden ubytovaný. Pro mě je to něco nového a super zkušenost. Doufám, že dětem pomohu a něco jim předám,“ věří.

Zorganizovat takový tréninkový kemp není pochopitelně nic jednoduchého. „Organizace kempu mě trochu minula, tu měl na starosti Buchtič, který spolupracuje se šéfem Mad Bullu Rendou Vydareným, jenž v Pouzar centru sídlí. Co se týká ledů, tak nám výrazně pomohl. Děti mají veškerý servis: obědy, svačiny, pitný režim. O kluky je postaráno i mimo tréninkové hodiny. Není jednoduché to zorganizovat, ale to je hlavní zásluha právě Vojty Buchty a Rendy Vydareného,“ vyzdvihuje své parťáky.

Mladí gólmani pod vedením Jana Strmeně poctivě pracují i v tělocvičně., | Video: Deník/ Pavel Kortus

V trenérské práci by možná Jan Strmeň viděl svou budoucnost. „Abych byl upřímný, tak je to jedna z možností, které zkouším, protože hokejový život není nekonečný. Jednoho dne skončí a člověk se musí dívat, co bude dělat dál. Mám sice střední školu, ale z toho oboru už jsem vypadl a těžko bych se do toho dostával zpět. Hokej dělám už nějaký rok a je mi nejblíž. Určitě bych u něj chtěl v nějaké formě zůstat. Trenéřinu zkouším, je to pro mě úplně nová zkušenost, ale zatím mě to hodně baví. Hlavně ale doufám, že to baví děti se mnou a něco jim předám,“ usměje se na závěr.